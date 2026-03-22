Sale a la luz la difícil llamada de Martín a Márquez: "Era el peor momento de mi vida..."

El piloto de Aprilia desveló tras la 'sprint' en Brasil que llamó a Marc para pedirle ayuda cuando se planteaba si iba a ser capaz de volver a subirse a la moto.

Jorge Martín está de vuelta. El madrileño ha estado compitiendo con aparente normalidad durante las dos fechas disputadas hasta el momento del campeonato 2026, lo cual supone una gran noticia para la competición. Jorge ha firmado unos resultados muy satisfactorios y un meritorio podio en la clasificación de Brasil.

El piloto de Aprilia sufrió un 2025 cargado de problemas físicos que no le permitieron apenas subirse a la moto. Ahora, ya de vuelta, buscará revalidar el título de campeón mundial que ya obtuvo en 2024.

Uno de sus rivales más familiarizado con las lesiones es Marc Márquez. El catalán vivió todo un calvario con su físico durante varios años. Además, ha sido una figura con una cierta influencia en la de recuperación de Martín.

"Sé lo que significa estar ahí, volver de una lesión y caer en otra. Ha sido un año muy duro para él. Por suerte solo fue un año, pero aún así fue muy difícil. Feliz por él y por el campeonato ya que vuelve a gran nivel un gran piloto como Jorge", explicó Marc.

Ambos son rivales directos sobre la pista, por lo que "no fue fácil" para Martín acudir a Marc en busca de consejo: "(Márquez) quiere ganarlo todo. Personalmente, cuando decidí llamarle no fue fácil para mí, entre pilotos no es tan fácil, estaba en el peor momento de mi vida, él estaba muy dispuesto a ayudarme y le estoy muy agradecido". Un gesto que demuestra la grandeza del de Cervera y una increíble implicación con sus compañeros nacionales

Por último, Jorge aseguraba que en cierto punto se vio a punto de abandonar MotoGP, aunque por suerte se quedó en un susto: "Vi mi carrera cerca de acabar pero ahora creo que solo está empezando así que espero que podamos continuar así".