Fede Valverde desmiente que Tchouaméni le haya pegado: "Aquí hay alguien detrás que corre rápido con el cuento"

El segundo capitán del Real Madrid ha publicado un comunicado en redes sociales en el que reconoce un "desacuerdo" con su compañero, pero afirma que su brecha se debe a un golpeo "accidental".

Pocos minutos después de que el Real Madrid haya informado que ha abierto un expediente disciplinario a Valverde y Tchouaméni por su encontronazo en el entrenamiento de este jueves, Fede Valverde ha emitido un comunicado para aclarar lo sucedido.

En el mismo, el segundo capitán del conjunto blanco ha reconocido que ha tenido una "discusión" con su compañero, pero que en ningún momento se han "golpeado".

Sobre su brecha y la asistencia que ha requerido en el centro sanitario de Valdebebas, el uruguayo afirma que se ha golpeado de manera "accidental" con una mesa.

Comunicado íntegro:

Ayer tuve un incidente con un compañero durante una sesión de entrenamiento. El cansancio de la competición y la frustración hicieron que todo se saliera de proporción.

En un vestuario normal, estas cosas pueden pasar y suelen resolverse internamente sin que se conviertan en conocimiento público. Obviamente, hay alguien detrás de esto, difundiendo la historia rápidamente, y con una temporada sin títulos donde el Real Madrid siempre está bajo escrutinio, todo se magnifica.

Hoy tuvimos otro desacuerdo. Durante la discusión, golpeé accidentalmente una mesa, lo que causó un pequeño corte en mi frente que requirió una visita rutinaria al hospital.

En ningún momento mi compañero me golpeó, y yo tampoco le golpeé, aunque entiendo que es más fácil para ustedes creer que llegamos a los golpes o que fue intencional, pero eso no ocurrió.

Siento que mi enfado por la situación, mi frustración al ver a algunos de nosotros luchando por llegar al final de la temporada, dándolo todo, me llevó al punto de discutir con un compañero.

Lo siento. Lo siento de verdad porque esta situación me duele, este momento que estamos viviendo me duele. El Real Madrid es una de las cosas más importantes en mi vida, y no puedo ser indiferente a ello. El resultado es una acumulación de cosas que culminan en una pelea sin sentido, dañando mi imagen y dejando espacio para dudas que fabricarán historias, calumnias y echarán leña al fuego de un accidente. No tengo duda de que cualquier desacuerdo que podamos tener fuera del campo deja de existir en el campo, y si tengo que defenderlo dentro de un estadio, seré el primero.

No iba a hablar hasta el final de la temporada. Fuimos eliminados de la Champions League, y guardé mi enfado y resentimiento para mí. Hemos desperdiciado otro año, y no estaba en posición de estar publicando en redes sociales cuando la única cara que tenía que mostrar era en el campo, y siento que eso es lo que hice. Por eso soy el que más entristecido y dolido está por pasar por esta situación que me impide jugar el próximo partido por decisiones médicas. Siempre lo di todo, hasta el final, y me duele más que a nadie no poder hacerlo. Estoy a disposición del club y de mis compañeros para colaborar en cualquier decisión que consideren necesaria.

Gracias.