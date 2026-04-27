Las lágrimas de David Alonso después de su fallo en Jerez: "La moto estaba en punto muerto..."

El piloto del Aspar Team cometió un error en la salida: no metió bien la marcha y la moto se quedó en punto muerto.

David Alonso cometió un error en la salida del domingo: no pudo meter la marcha de su moto y perdió varias posiciones. Después llegó a remontar hasta la cuarta posición.

Esto dijo en 'DAZN' entre lágrimas: "He puesto la marcha en la salida, pero no le he dado fuerte con el pie. Estaba en punto muerto cuando he salida porque no había puesto la marcha".

"Acepto los errores, pero es difícil. Cada vez estoy haciendo mejores carreras, pero fallos así no me puedo permitir", dijo emocionado el piloto de Aspar Team.

Alonso está progresando poco a poco. Sin embargo, en Jerez tenía una oportunidad muy importante para ganar. Pero no fue capaz de poner bien la marcha y lo acabó pagando.

Es sexto en el mundial con 37 puntos. Y eso que todavía no ha podido cuadrar un fin de semana perfecto. Líder es Manu González, ganador en Jerez, con 59,5 puntos.