El 'dardo' de un icono del tenis a Sinner por abandonar en Shanghái: "Alcaraz lo hizo..."

Adriano Panatta atiza al italiano por su gestión del calendario mientras. Pone de ejemplo al murciano por la manera en la que ha organizado su descanso teniendo en cuenta todos los torneos que tiene que jugar.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han sido los tenistas que más partidos han jugado esta temporada. Los número uno y dos del mundo han sido los protagonistas de una gran parte de finales y eso ha termino mermando, como es evidente, el estado físico de ambos tenistas.

El calendario es exigente y Carlos y Jannik lo han sufrido. El murciano terminó jugando el ATP 500 de Pekín con un esguince de grado dos en su tobillo. Sinner, por su parte, se vio obligado a abandonar en el Masters 1.000 de Shanghái después de sufrir serios calambres en su partido de segunda ronda.

Adriano Panatta, extenista y ganador de Roland Garros en 1976, carga contra su compatriota por la gestión que está llevando del calendario: "Sinner jugó en Pekín, en Shanghái. Ahora los millones le esperan en Riad, Viena, el torneo indoor de París, las ATP Finals y la Copa Davis. Todo en un mes y medio. La pregunta es: ¿realmente es necesaria esta proeza? ¿De verdad era necesario ir a Pekín? Sé la respuesta: los puntos, la clasificación, el número uno

"Era más fácil dar media vuelta y marcharse. Hoy quizá sea más complicado, pero se puede decir que no con antelación. Alcaraz lo hizo antes de Shanghái", afirma el extenista italiano.

"Hay un problema de fragilidad en el tenis. Pero afecta a todos, no solo a Sinner, y no es un problema físico. Afecta a todo el sistema. Fíjense, en una temporada extraordinaria como todas aquellas en las que se ganan dos torneos de Grand Slam, Jannik en Cincinnati y Shanghái, dos torneos jugados en condiciones extremas, casi como si fueran pruebas de supervivencia, terminaron con dos retiradas evitables y dolorosas", asegura Panatta en 'la Gazzetta dello Sport'.

Alcaraz y Sinner ya se preparan para el 'Six Kings Slam', que se disputará esta semana. Cabe recordar que es el torneo que más dinero da para los jugadores.