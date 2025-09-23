Un campeón de MotoGP cree que nadie puede batir a Márquez: "Bagnaia y Martín son fuertes, pero..."

Jorge Lorenzo, tres veces campeón de MotoGP, dice que ahora mismo nadie de la parrilla se puede acercar al nivel que está mostrando Marc.

Marc Márquez, con la Ducati, no tiene rival. Está arrasando en este mundial de MotoGP y roza ya su noveno título. Lo conseguirá seguramente en Japón, en la cita del próximo fin de semana. Y uno de sus antiguos rivales, Jorge Lorenzo, dice que nadie va a poder competir contra él.

En palabras que recoge 'Motosan', Lorenzo lanza un aviso sobre la superioridad de Marc: "Marc es el mejor en este momento. Pecco y Martín son fuertes y pueden competir, pero Marc sigue estando en otro nivel".

Quizá en los próximos años sí pueda surgir alguien en la parrilla que luche contra Marc: "En el futuro habrá nuevos fenómenos, pero hoy en día nadie puede realmente alcanzarlo".

"Esperaba que fuera más difícil para Marc...", dice el tres veces campeón de MotoGP.

Sobre las diferentes Ducati, Lorenzo está convencido de que la diferencia es enorme entre la moto de última generación y la anterior: "No tenía ni idea de la diferencia real entre la Ducati 2023 y la 2024 que Marc no ha pilotado. Este año hemos podido ver que realmente había mucha diferencia y que Marc está a otro nivel".

"Veíamos a Bagnaia y Martín luchando en cabeza y no lo entendíamos, pero Gigi Dall'Igna veía los datos y sabía bien qué elegir", cierra Lorenzo antes del Gran Premio de Japón, en Motegi.