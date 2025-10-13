Un mito de MotoGP recuerda cómo fue la llegada de Márquez al mundial: "Puso a todos en crisis"

Marc Márquez, concentrado en el box de Honda durante el GP de Tailandia

Andrea Dovizioso, tres veces subcampeón de MotoGP, recuerda a un Marc rookie que se proclamó campeón del mundo en su primer año.

Marc Márquez se proclamó campeón del mundo en su temporada rookie de MotoGP. Nada más llegar puso el mundial patas arriba. El expiloto Andrea Dovizioso, tres veces subcampeón, ha recordado en un documental cómo el de Cervera puso a todos "en crisis" cuando sólo era un chaval.

En 'Sky', el italiano recuerda qué ocurrió en aquel mundial con nombres como Valentino Rossi, Dani Pedrosa o Jorge Lorenzo: "Llegó el joven Marc, lo viví desde el principio...".

"Siempre estuvo arriba. Con los demás había más alternancia, con él no. Cuando uno es tan fuerte, hay que tener la humildad de reconocerlo", dice el tres veces subcampeón de la categoría reina.

"Marc les puso a todos en crisis, porque es fuerte en todos los aspectos. Su única debilidad es que no se puede contener, como él mismo ha admitido. Y de hecho se cayó muchas veces. Con todo, se lesionó poco, hasta que se produjo el accidente de Jerez en 2020...", rememora un Dovizioso que fue subcampeón siempre por detrás de Márquez.

La carrera de Marc cambió con aquella lesión, pero ahora está de vuelta con la Ducati: "Por supuesto, estaba preparado físicamente, tenía la mentalidad adecuada, pero cuando te caes tantas veces en una temporada sin lesiones importantes significa que tienes estrella", apunta sobre el pilotaje extremo y siempre al límite del catalán".

Este lunes se ha conocido que Marc ha vuelto a pasar por el quirófano tras su caída en Indonesia: "El mismo equipo médico que lo examinó siete días antes constató que la fractura de coracoides y el daño ligamentario no mostraban suficientes signos de estabilización tras una semana de inmovilización".