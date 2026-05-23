El llamativo mensaje de Rossi sobre la lesión de Márquez: "Ha tenido..."

'Il Dottore' ha analizado los últimos meses complicados de competición que ha tenido Marc. Su problemas en el brazo y en el pie le siguen manteniendo alejado de los circuitos.

Marc Márquez está pasando por un momento difícil. El de Cervera sigue recuperándose de la doble operación a la que se sometió hace dos semanas en Le Mans. Marc se fue al suelo en el circuito francés fracturándose el quinto metatarsiano de su pie derecho.

Viéndose obligado a pasar por quirófano, el ilerdense confirmó que también aprovecharía para operarse de nuevo su hombro derecho, que se volvió a romper el pasado GP de Indonesia en septiembre de 2025. Un tornillo chocando con el nervio habría sido el culpable de las molestias que ha tenido Marc este comienzo de año.

Ha sido su archienemigo y ahora director del VR46 quien ha analizado su grave lesión. Valentino Rossi tiene claro que la fortuna no ha estado del lado de Márquez este inicio de año: "Ha tenido mala suerte con su brazo".

El italiano también ha analizado en 'Sky Sports' la pelea Aprilia-Ducati donde no ve mucha diferencia: "No creo que la Aprilia sea mejor que la Ducati, es una moto ligeramente diferente".

'Il Dottore' también extrapola la mala de Márquez a la dinámica de Ducati y de Bagnaia: "Los mejores pilotos de Ducati han tenido algunos problemas, algo de mala suerte: Márquez con su brazo y Pecco, que ha mostrado potencial pero no siempre lo ha materializado".

La vuelta de Marc podría darse en los próximos grandes premios aunque la gran incógnita está en saber si podrá volver a competir al máximo nivel. De no ser así, la pelea por el título se convertiría en misión casi imposible aunque no hay que olvidar que en la 'gira europea' de 2025, Marc ganó siete GP seguidos.