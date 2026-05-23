Ahora

MotoGP

El llamativo mensaje de Rossi sobre la lesión de Márquez: "Ha tenido..."

'Il Dottore' ha analizado los últimos meses complicados de competición que ha tenido Marc. Su problemas en el brazo y en el pie le siguen manteniendo alejado de los circuitos.

Marc Márquez y Valentino RossiMarc Márquez y Valentino RossiGetty

Marc Márquez está pasando por un momento difícil. El de Cervera sigue recuperándose de la doble operación a la que se sometió hace dos semanas en Le Mans. Marc se fue al suelo en el circuito francés fracturándose el quinto metatarsiano de su pie derecho.

Viéndose obligado a pasar por quirófano, el ilerdense confirmó que también aprovecharía para operarse de nuevo su hombro derecho, que se volvió a romper el pasado GP de Indonesia en septiembre de 2025. Un tornillo chocando con el nervio habría sido el culpable de las molestias que ha tenido Marc este comienzo de año.

Ha sido su archienemigo y ahora director del VR46 quien ha analizado su grave lesión. Valentino Rossi tiene claro que la fortuna no ha estado del lado de Márquez este inicio de año: "Ha tenido mala suerte con su brazo".

El italiano también ha analizado en 'Sky Sports' la pelea Aprilia-Ducati donde no ve mucha diferencia: "No creo que la Aprilia sea mejor que la Ducati, es una moto ligeramente diferente".

'Il Dottore' también extrapola la mala de Márquez a la dinámica de Ducati y de Bagnaia: "Los mejores pilotos de Ducati han tenido algunos problemas, algo de mala suerte: Márquez con su brazo y Pecco, que ha mostrado potencial pero no siempre lo ha materializado".

La vuelta de Marc podría darse en los próximos grandes premios aunque la gran incógnita está en saber si podrá volver a competir al máximo nivel. De no ser así, la pelea por el título se convertiría en misión casi imposible aunque no hay que olvidar que en la 'gira europea' de 2025, Marc ganó siete GP seguidos.

Las 6 de laSexta

  1. La derecha y la ultraderecha marchan en Madrid y exigen la dimisión de Pedro Sánchez: "La prioridad nacional es expulsarle del poder"
  2. La Administración Biden, clave para enfocar la investigación en Zapatero tras intervenir un móvil en Miami en 2021
  3. Una agenda paralizada y una nueva amenaza de ataque: Trump vuelve a apuntar a Irán, que avisa con redoblar sus fuerzas
  4. Jonathan Andic, en el punto de mira: la investigación apunta a que el hijo del fundador de Mango nunca denunció el robo de su móvil en Ecuador
  5. Al menos 90 muertos y diez personas atrapadas bajo tierra tras una explosión en una mina de carbón en China
  6. Bad Bunny lleva Puerto Rico a Barcelona en un espectáculo colosal de salsa y reguetón con 'La Casita' en pleno Montjuic