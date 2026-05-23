Una agenda paralizada y una nueva amenaza de ataque: Trump vuelve a apuntar a Irán, que avisa con redoblar sus fuerzas

Trump anuncia conversaciones con Irán este fin de semana y Teherán desmiente que vaya a darle "el material nuclear"

El contexto Según un informe de la 'CBS', Estados Unidos se estaría preparando para nuevos ataques contra suelo iraní. Al otro lado: Una fuente cercana al Gobierno de irán dice que ya hay planes para cerrar el Estrecho de Bab el-Mandeb "por fuego" y desactivar los siete cables submarinos de internet bajo el Estrecho de Ormuz.

La guerra en Irán continúa sin resolverse, a pesar de las expectativas de Donald Trump de un fin cercano. Las tensiones entre Irán y Estados Unidos aumentan tras varios intentos fallidos de alto el fuego, con ambos países amenazando con intensificar los ataques. Trump ha cancelado sus planes de fin de semana, incluida la boda de su hijo, para permanecer en la Casa Blanca durante este periodo crítico. Según fuentes, Irán planea cerrar el Estrecho de Bab el-Mandeb y desactivar cables submarinos en respuesta a posibles ataques, mientras Trump sigue confiando en una pronta resolución. Además, el presidente estadounidense mantiene otros frentes abiertos, como su interés en Cuba y Groenlandia.

La guerra en Irán, enquistada desde hace tres meses pese a los constantes comentarios de Donald Trump de que terminaría pronto, parece estar muy lejos de resolverse. Las amenazas entre el Gobierno iraní y Estados Unidos son continuas después de varios intentos de negociación de alto el fuego infructuosos. La tensión crece y ambos países siguen amenazando con atacar con más dureza y fuerza.

Será por eso que el presidente estadounidense ha cancelado parte de sus planes de fin de semana, incluida la boda de su hijo, Dondal Trump Jr. "Si bien deseaba mucho estar con mi hijo y con el miembro más reciente de la familia Trump , su futura esposa, Bettina, las circunstancias relacionadas con el Gobierno y mi amor por los Estados Unidos de América no me lo permiten", escribió Trump en una publicación en Truth Social este mismo viernes.

"Considero importante permanecer en Washington D.C., en la Casa Blanca, durante este importante periodo de tiempo", continuaba la publicación. Aunque no ha sido la única cancelación.

El republicano, recluido en la Casa Blanca, ha dejado de lado jugar al golf este fin de semana. Según un informe de la 'CBS', Estados Unidos se estaría preparando para nuevos ataques contra suelo iraní, aunque el régimen de los ayatolás ya ha avisado de que no se quedará indiferente.

La "tercera lucha"

Una fuente cercana a Mohammad Baqer Ghalibaf, presidente de la Asamblea Islámica, asegura que el plan de la "tercera lucha" de Irán anunciado por la Guardia Revolucionaria Islámica cerrará el Estrecho de Bab el-Mandeb "por fuego" y desactivará los siete cables submarinos de internet bajo el Estrecho de Ormuz. Todo ello en respuesta a lo que está por venir y que ya consideran "inevitable" para este fin de semana. No será lo único.

Las mismas fuentes añaden que Irán también responderá con "misiles y drones de próxima generación" disparando cientos diariamente contra la infraestructura energética del Golfo, y que EEUU e Israel están jugando a la "rusa" con el resultado siendo el "colapso de la economía global y precios de gas sin precedentes".

Pero a Trump parece no importarle. El líder republicano ya apuntaba este viernes por la noche que "pronto se acabará". Pero lo que ha venido siendo pronto desde el inicio del conflicto bélico, que ha puesto en jaque la economía mundial, ya se ha convertido en tres meses de avisos y ataques cruzados sin parar.

Mientras, Trump, además, sigue pensando en su intervención en Cuba e incluso reiterando que quiere quedarse con Groenlandia. Un sinfín de frentes abiertos para un presidente estadounidense que está exprimiendo del todo su segundo mandato.

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