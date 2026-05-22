Accidente de Fernando Alonso en la clasificación al sprint... ¡cuando se colaba en SQ2!

Fernando Alonso en el muro en SQ1 de Canadá

El piloto de Aston Martin, que pasó su primer corte en la clasificación esta temporada, se fue contra las protecciones y tuvo que abandonar.

La mejor clasificación de Fernando Alonso esta temporada con el Aston Martin, en la clasificación al sprint del Gran Premio de Canadá, acabó en accidente.

En el tramo final de la SQ1, con un tiempo para pasar, Fernando cometió un error y se fue contra las protecciones.

"He bloqueado, lo siento", decía por radio el piloto asturiano.

Fue una mejora considerable la de Fernando. No la de Lance Stroll, que se quedó fuera a las primeras de cambio. Por lo que Aston Martin no parece haber mejorado demasiado, pero Alonso volvió a dar la cara.

El asturiano saldrá decimosexto en la sprint de Montreal. Su mejor resultado hasta la fecha. Poco a poco dando pasos hacia adelante.

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