La llamativa reflexión del padre de Lorenzo sobre Acosta: "Ya tengo todas las señales..."

'Chicho' Lorenzo, mito del motociclismo, se rinde al murciano tras un inicio de temporada en el que se le ha visto pelear de tú a tú con las Ducati y las Aprilia.

Pedro Acosta está siendo una de las grandes sensaciones de esta temporada en MotoGP. El del Puerto de Mazarrón está sabiendo competir al máximo nivel con las Aprilia y las Ducati, motos superiores a su KTM en términos de fiabilidad y velocidad.

Acosta, a pesar de no haber conseguido ninguna victoria aún, comienza a ocupar las posiciones de lo alto de la clasificación con mucha más frecuencia de lo que lo hacía la temporada pasada. Los rumores le sitúan en Ducati de cara a 2027 convirtiéndose en el compañero de Márquez.

'Chicho' Lorenzo, padre de Jorge Lorenzo, tiene claro el talento que muestra Pedro y señala que está en constante crecimiento: "Pedro Acosta está creciendo muy bien con esa KTM. Está creciendo muy bien porque él hace la pole y en segunda posición en ese mini mundial de KTM está el octavo Binder. Pedro está creciendo muy bien y cada vez más cerca de la victoria".

"Hubo un momento unas declaraciones en las que lo vi hablando y me acabó de convencer. Yo siempre tengo dudas, pero creo que ya tengo todas las señales para poder creer que va para 'crack' directo", señala Lorenzo en declaraciones en su canal de Youtube.

Acosta sigue persiguiendo su primera victoria en MotoGP. En Montmeló se le escapó en las últimas vueltas dejando una caída dramática en las últimas curvas habiendo liderado gran parte de la carrera. A pesar de ello, su rendimiento hace pensar que no tardará mucho en subirse a lo más alto del podio.