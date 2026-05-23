Jonathan Andic, en el punto de mira: la investigación apunta a que el hijo del fundador de Mango nunca denunció el robo de su móvil en Ecuador

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a su salida del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell al hacer efectivo el pago de un millón de euros de fianza.

Los detalles La jueza que instruye el caso sostiene que los indicios permiten confirmar "la mala relación" de Andic con su padre, "la existencia de un posible móvil económico" o que "las lesiones que se reflejan en la autopsia descartan que la caída fuese producto de un resbalón".

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, fue detenido como sospechoso de la muerte de su padre, quien cayó desde 150 metros en una excursión en Barcelona. La jueza señala "extrañas circunstancias" tras la desaparición del móvil de Jonathan, quien lo cambió el día de la muerte de su padre, borrando su contenido. Los Mossos d'Esquadra destacan la mala relación entre padre e hijo, motivada por la obsesión de Jonathan por el dinero y su oposición a la creación de una fundación benéfica. La defensa argumenta que los indicios son insuficientes y basados en conjeturas.

El teléfono móvil de Jonathan Andic, que fue detenido como sospechoso por la muerte de su padre Isak Andic, fundador de Mango, habría desaparecido "en extrañas circunstancias", tal y como lo expresa la jueza en el auto del caso, escrito el 19 de mayo. Por su parte, los Mossos d'Esquadra se percataron de que el hijo del empresario cambió su teléfono el día de la muerte de su padre por un nuevo móvil, "borrando así el contenido del antiguo dispositivo". En un caso que conmocionó al mundo de la moda, siguen apareciendo nuevos datos que descuadra la versión inicial del principal sospechoso.

La investigación apunta a que la información que dio Isak Andic a su secretaria sobre el paradero de su teléfono es falso. Tres meses después de la muerte del fundador de Mango, Andic voló a Quito, Ecuador, en un viaje relámpago que realizó de ida y vuelta en marzo de 2025, donde, dijo, este dispositivo fue robado.

No obstante, los agentes de la policía catalana comprobaron que el robo de ese teléfono nunca fue denunciado. Asimismo, en el auto consta que la caída del empresario fue "como si se hubiera lanzado por un tobogán, con los pies por delante".

"No presenta lesiones en las palmas de las manos, se descarta el resbalón con una piedra o caída hacia delante", añade el escrito. Respecto a la relación padre e hijo, Andic habría manifestado que era "una relación sin desavenencias, del análisis de los mensajes de WattApp se demuestra lo contrario, siendo el motivo principal de dicha mala relación la obsesión que el señor J A. tiene por el dinero, hasta el punto de pedirle una herencia en vida que el padre señor A., se ve obligado aceptar para continuar teniendo relación con su hijo".

En el mismo auto, se describe que, "resultado del análisis de las conversaciones, se desprende que J A. a mediados del año 2024 fue conocedor de que el señor I. A. tenía intención de cambiar el testamento creando una Fundación para ayudar a las persones necesitadas, es en ese momento que se produce un cambio notable en el señor J A., el cual pretende reconciliarse y reconoce que su actitud con el dinero no es la correcta". El padre, "en un intento de reconciliarse con su hijo", aceptó la excursión que su hijo le propuso para hablar los dos solos.

En el escrito jurídico que fijó a Jonathan Andic una fianza de un millón de euros para evitar la prisión, la jueza enumera el "cúmulo de indicios" que a su parecer abonan la hipótesis de los Mossos de que el hijo planificó el homicidio de su padre, Isak Andic, el hombre más rico de Cataluña.

"Odio, rencor o ideas de muerte"

Los indicios obtenidos hasta el momento permiten hacer las siguiente afirmaciones, dice el auto: "a mala relación el hijo con el padre; la existencia de un posible móvil económico con la creación de la fundación; una planificación y estudio previo del lugar de los hechos; un intento de crear una situación y circunstancias concretas lo más discretas posibles previamente a los hechos, en el mismo momento y durante los minutos posteriores a la caída; las diferentes versiones y afirmaciones que no se corresponden con la realidad en el día de los hechos o las lesiones que se reflejan en la autopsia y que descartan prácticamente que la caída fuese producto de un resbalón o tropiezo".

Además, apuntan a "la obsesión del señor J A. por el dinero; la manipulación emocional del señor J A. sobre su padre para conseguir sus objetivos económicos; haber verbalizado en sus escritos sentir odio, rencor, ideas de muerte, y culpabilizar de su situación a su padre; encontrar una solución única para recibir la herencia en vida , o que la figura del padre deje de existir de pensamiento o en vida. Ante este cumulo de indicios, podrían implicar al señor J A. R. en la muerte de su padre el señor I. A".

El fundador de Mango, una de las firmas de moda con más éxito del mundo, murió el 14 de diciembre de 2024 al caer desde 150 metros de altura en una excursión de montaña en Barcelona. Los indicios que esgrimen los Mossos, todos ellos periféricos en una muerte sin otro testigo que el propio investigado, sin cámaras ni arma homicida, son sin embargo insuficientes para la defensa, que prepara una ofensiva para desactivar las conjeturas de la policía con el argumento de que se basan en elementos sin contextualizar, razonamientos sesgados y mensajes telefónicos de incluso hace años.

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