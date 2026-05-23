La Administración Biden, clave para enfocar la investigación en Zapatero tras intervenir un móvil en Miami en 2021

Los detalles Hace cinco años, las autoridades federales de EEUU retuvieron a Rodolfo Reyes Rojas, accionista mayoritario de la aerolínea, en el aeropuerto de Florida. Los mensajes en su terminal hicieron que el caso se enfocase en el expresidente.

La Administración de Joe Biden ha jugado un papel clave en la investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero, quien deberá declarar ante el juez Calama el 2 de junio. La intervención del móvil de Rodolfo Reyes Rojas, accionista de Plus Ultra, en Miami en mayo de 2021, reveló mensajes comprometedores. Estos mensajes, que abarcan de marzo de 2020 a abril de 2021, sugieren la posible implicación de Zapatero en el rescate de Plus Ultra y la disposición a pagar sobornos. Aunque no hay evidencia de comunicación directa con Zapatero, la investigación se centra en rastrear el dinero de la supuesta trama de tráfico de influencias. La Policía halló 300.000 euros en efectivo en el domicilio de Julio Martínez y el juez sospecha de más fondos ocultos.

La Administración de Joe Biden ha sido decisiva en la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero. En la investigación que tiene imputado al expresidente y por la que tendrá que acudir a declarar el 2 de junio ante el juez Calama. El motivo, que fueron las autoridades federales de EEUU quienes intervinieron el teléfono móvil del venezolano Rodolfo Reyes Rojas, accionista mayoritario de Plus Ultra, cuando le retuvieron durante horas en Miami el 9 de mayo de 2021.

Así lo ha podido saber laSexta, apuntando además a que el análisis del dispositivo puso en evidencia un cruce de mensajes de marzo de 2020 a abril de 2021 con el resto de dirigentes de la aerolínea. Entre ellos, nombres como los de Julio Martínez Sola, Roberto Rosello, Ramón Gordilis y Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero.

En los mismos, hablan de la posible intervención del expresidente en el rescate de Plus Ultra y de la disposición a pagar mordidas por ello.

Hay decenas de mensajes que están reflejados en el auto del juez Calama. Los mismos se interrumpen en abril de 2021, un mes antes de que le retuvieran en Florida. En estas comunicaciones hablan de "pedir ayuda a Zapatero" y de "ir a follar aunque tengamos que pagar un poquitín". Además, afirman haber hablado "11 minutos" con el socialista, al que llaman "pana".

En estos mensajes intervenidos, según 'Cadena Ser', no hay constancia alguna de una conversación directa con el expresidente.

Una vez incautado el móvil, los mensajes se remitieron a la Policía Nacional desde el Homeland Security Investigations, agencia del departamento de seguridad de EEUU, a través de los mecanismos de cooperación entre ambos países. Entonces, con ellos, se produjo el cambio de rumbo de la Justicia para dirigir la investigación contra Zapatero.

Mientras, el juez Calama, encargado del escrito de imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra, también está buscando el rastro del dinero de la supuesta trama de tráfico de influencias. Esa trama que, según su tesis, lidera Zapatero. Indaga en sus cuentas y busca posibles movimientos sospechosos que le lleven a nuevas pistas.

En sus registros al despacho del expresidente, la Policía encontró una caja fuerte. Según ha podido saber laSexta, en los registros al domicilio de Julio Martínez, 'Julito', la Policía encontró 300.000 euros en efectivo. El juez sospecha también, por ejemplo, que podría tener medio millón escondido en Miami.

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