Al menos 90 muertos y diez personas atrapadas bajo tierra tras una explosión en una mina de carbón en China

¿Qué ha pasado? El incidente se ha producido a eso de las 19:29 hora local en un momento en el que había 247 empleados trabajando. Los niveles de carbono "superaron los límites permitidos en una mina de carbón en la ciudad".

Al menos 90 personas han muerto y cerca de una decena siguen atrapadas tras un accidente en la mina de carbón de Liushenyu, en Shanxi, China. Se sospecha de una explosión, siendo el peor accidente minero en 15 años en el país. En el momento del incidente, había 247 empleados en la mina, donde los niveles de carbono superaban los límites. Hasta las 06:00 del sábado, 201 personas habían sido rescatadas, mientras que 40 permanecían bajo tierra, 16 en estado crítico. Xi Jinping ha ordenado intensificar los esfuerzos de rescate. Las autoridades han detenido a los responsables de la empresa implicada.

Al menos 90 personas han muerto y cerca de una decena siguen atrapadas bajo la tierra tras un accidente en la mina de carbón de Liushenyu, ubicada en el condado de Qinyuan, provincia de Shanxi, en el norte de China. Todo apunta a una explosión en el lugar. Es el peor accidente minero en el gigante asiático en los últimos 15 años.

En el momento del incidente, que se ha producido sobre las 19:29 hora local del viernes, había un total de 247 empleados trabajando en un lugar cuyos niveles de carbono "superaron los límites permitidos en una mina de carbón en la ciudad", ha informado la agencia de noticias china Xinhua.

De todas ellas, el medio ha indicado que, hasta las 06:00 del sábado, un total de 201 habían sido llevadas a la superficie de forma segura mientras continuaban las labores de rescate. Cerca de 40 estaban todavía bajo tierra, con 16 en estado crítico.

Una vez conocida la noticia, Xi Jinping, presidente de China, ha dado "importantes instrucciones" a los equipos desplegados sobre el terreno, instándoles a hacer "todo lo posible" para encontrar y rescatar a las personas que siguen en paradero desconocido, al igual que a atender a todos los heridos.

De acuerdo con 'China Daily', las autoridades chinas han detenido a los responsables de la empresa implicada. Sin embargo, no han trascendido más detalles sobre la posible causa del accidente ni de sus consecuencias.

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