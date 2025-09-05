La llamativa reflexión de Márquez sobre su dominio en MotoGP: "Llegará el momento en que Acosta y Martín..."

El de Cervera, en la previa del Gran Premio de Catalunya, señala a los dos pilotos que cree que podrían acabar con su hegemonía en la categoría reina.

Marc Márquez cuenta los grandes premios para volver a proclamarse campeón del mundo de MotoGP. Salvo sorpresa, a Marc le espera su séptimo mundial de la categoría reina. Un título, que de certificarse, supondrá poner el 'broche' a una temporada en la que ha no ha tenido rival.

Encadena siete dobletes consecutivos, diez en toda la temporada. Ni Álex Márquez, segundo clasificado, ni 'Pecco' Bagnaia, han conseguido seguirle el ritmo. Sin embargo, Marc sabe que no va a poder mantener esta superioridad por siempre. El de Cervera tiene claro qué pilotos podrían pelear con él de tú a tú en un futuro.

"Crea el mismo respeto cuando llegué aquí y hablaban tan bien de ti ídolos, como era Valentino Rossi, Jorge Lorenzo o Pedrosa y cuando ahora los jóvenes te ven como un referente. Esto son cosas que para cualquier piloto deportista son importantes", señala Marc en unas declaraciones recogidas por 'Motosan'

"Llegará el día que Acosta o Martín me ganen, o sea otro más joven y diga: ‘Ya no es tu sitio’. No significará si son mejores o son peores, no. Es que cada uno tiene su momento y toca apartarse cuando el tiempo te lo está avisando", ha reconocido Márquez.

El líder del Mundial ya ha avisado en varias ocasiones del potencial que tienen Acosta y Martín. Ambos ya firmaron un fantástico gran premio de Hungría consiguiendo el mejor resultado de la temporada. El murciano fue segundo y el madrileño, cuarto.