Dani Pedrosa se pone en la piel de Bagnaia: "Sufrí que Marc ganara tantas carreras"

El que fuera compañero del de Cervera en Honda le ha hecho diversas recomendaciones al italiano para que trate de revertir su situación en Ducati.

Además de 2019, esta temporada 2025 está recordando mucho al 2014 en el que Marc Márquez arrasó llegando a ganar diez carreras consecutivas.

Entonces compartía equipo en Honda con un Dani Pedrosa que en declaraciones a 'DAZN' ha tratado de ponerse en la piel de PeccoBagnaia, que tiene la moral minada ante los siete dobletes consecutivos del '93' y su manifiesta superioridad.

"Yo he vivido con Marc una época donde él ganaba muchas carreras seguidas, que fue en 2014", arranca el expiloto español.

Solo él pudo romper entonces la hegemonía de Marc: "El único que al final, o el primero que le pudo ganar, fui yo. De hecho, lo sufrí durante muchas carreras, pero uno tiene que centrarse en uno mismo, y tiene que buscar su momento".

Según Pedrosa, en unas palabras que recuerdan a declaraciones pasadas de Pecco, "la moto no me acababa de ir como yo necesitaba y sufrí que Marc ganara tantas carreras".

Es por ello que el tricampeón le recomienda al italiano no mirar los datos de Marc y centrarse en sí mismo para revertir la situación.

"Acabas encontrando la manera si estás centrado en ti. Si miras mucho donde no debes mirar, al final (la bola) se hace más grande", ha zanjado.