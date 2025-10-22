El gesto de Courtois con la rodilla para evitar que la Juventus se adelantara en el Bernabéu

El belga, que cumplía 300 partidos con el Real Madrid, volvió a hacer un partidazo contra la Juventus con varias paradas decisivas.

Thibaut Courtois ha vestido la camiseta del Real Madrid en un total de 300 ocasiones. Y en todas, o casi todas, ha hecho paradas en forma de milagro. El portero es una pieza clave de la columna vertebral blanca desde hace siete años. Y en el día en el que llegaba a esa cifra dejó otra de esas paradas que ya ha convertido en habitual.

En la victoria de los blancos contra la Juventus, Courtois evitó que los italianos se pusieran por delante. En un mano a mano contra Vlahovic puso la rodilla para evitar el gol. A partir de ahí el Real Madrid voló.

El cuadro de Xabi Alonso fue hundiendo a la Juve según avanzaba el primer acto. Mbappé y Arda Guler se volvieron a encontrar. Brahim se unió a la fiesta. Encontró a Kylian con un pase perfecto al espacio, pero el francés no logró superar a Di Gregorio. Paradón del portero italiano en la más clara.

Antes Courtois había tenido que evitar el intento de rebelión juventino, con disparo de McKennie por bajo. No fue la única. Firmó el paradón de la noche a Vlahovic en un mano a mano que era gol cantado.

Y después de esa jugada, la locura se instaló en el partido. Vinicius chutó al palo y en el rechace apareció Jude Bellingham. Ese falso delantero que tantas veces ha cazado en el área. Se adelantaba por fin el Madrid a la hora de partido. Había merecido mucho antes ese ansiado gol.

Di Gregorio evitó el tanto de cada noche de Mbappé. Paradón brutal. También se la sacó a Brahim. Y a partir de ahí el Madrid fue a menos. Ya casi pensando en el Clásico del fin de semana. Sigue con pleno de victorias en esta Champions. Como Arsenal, Inter de Milán, Bayern de Múnich y PSG.