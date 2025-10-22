Las cartas de amor de Vargas Llosa a Isabel Preysler: "Me moría de ganas por besarte en el cuello y abrazarte por la cintura"

El contexto Isabel Preysler ha publicado un libro con sus memorias, Mi verdadera historia, donde recoge las cartas que el Nobel le escribía: "Su entorno ha dicho que él no era feliz, y yo he querido demostrar que eso no era así", ha confesado la 'reina de corazones'.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa comenzaron su relación en 2015, aunque se conocían desde 1986. A lo largo de su romance, el Nobel de Literatura le escribió cartas de amor apasionadas, que Preysler ha revelado en su biografía "Mi verdadera historia", publicada por Espasa. En la presentación de sus memorias, Preysler ha explicado que quería demostrar que Vargas Llosa era feliz con ella. Sin embargo, tras ocho años juntos, la relación terminó. Preysler rompió con él mediante una carta, citando la pérdida de ilusión y complicidad, y criticando la mala educación del escritor, destacando que nunca aceptó casarse con él.

Isabel Preysler, la eterna reina de corazones, comenzó a salir con el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa en 2015, pero ambos se conocían desde hace más de 30 años: en 1986, cuando Vargas Llosa estaba casado con su mujer (y novia) de toda la vida, Patricia Vargas Llosa, a la que dejó precisamente por ella y con la que volvió tras su ruptura.

La historia de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa empezó con un beso en un ascensor. Dos meses más tarde, el escritor comenzó a plasmar su amor en cartas que le enviaba: "Me moría de ganas de acercarme a ti y besarte en el cuello y abrazarte por la cintura. Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos, sintiendo latir tu corazón (...) Esta noche me reuniré contigo y te diré cosas hermosasy dulces al oído mientras te hago el amor".

Isabel Preysler ha sacado ahora, en una biografía publicada por Espasa, 'Mi verdadera historia', los escritos que el Nobel le mandaba para demostrar el amor que sentía por ella: "Su entorno ha dicho que él no era feliz, y yo he querido demostrar que eso no era así", ha confesado en la presentación de sus memorias en el Hotel Ritz de Madrid.

"Te quiero y nada me haría más feliz que pasar todo lo que me queda de vida a tu lado, adorándote y procurando hacerte feliz", le escribía. Pero tras ocho años de convivencia, la relación llegó a su fin, aunque nunca se supo por qué. Ahora, la propia Preysler lo confiesa en su biografía y publica la carta que le escribió para romper con él, porque sí, la Preysler terminó su noviazgo de la misma forma en que él le expresaba su amor: escribiendo una carta.

"Hemos perdido ilusión, complicidad, alegría y se ha hecho más difícil la comunicación entre nosotros. Lo que de verdad hace imposible la convivencia es la mala educación y tú estás muy mal educado", le decía ella.

Carta de Isabel Preysler a Vargas Llosa

"Y como, afortunadamente", añadía, "no estamos casados porque no acepté tus proposiciones durante el tiempo de felicidad (...) lo mejor es que demos por terminada esta relación ya tan cargada de costumbre y de rutina. Por respeto a mí misma y porque no me lo merezco, no voy a dar por bueno tu comportamiento que considero totalmente inaceptable. Por favor, manda a alguien a recoger todas tus cosas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.