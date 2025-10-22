Denuncian la discriminación de un cura a una joven con Síndrome de Down: no la ve "capacitada" para ser madrina en un bautizo

El contexto La familia asegura que la obligó a realizar una entrevista previa para evaluar si era o no apta como madrina.

En Benacazón, Sevilla, se ha generado indignación tras el rechazo del sacerdote de la iglesia local a Noelia, una joven con Síndrome de Down, para ser madrina en un bautizo. La familia de Noelia denuncia discriminación, alegando que ella cumplía con todos los requisitos del Derecho Canónico. El conflicto comenzó cuando el cura solicitó una entrevista a Noelia, algo que la familia considera inusual. Los vecinos se han manifestado en apoyo a Noelia y han iniciado una petición para destituir al sacerdote, acumulando más de 3.000 firmas. Ni el Gobierno andaluz ni el Arzobispado de Sevilla han emitido declaraciones al respecto.

Gregorio Vega, padre de Noelia, asegura que la Iglesia ha discriminado a su hija "y creemos que es por ser Down". Afirma que ella cumplía todos los requisitos impuestos por el Derecho Canónico para ser la madrina: "Ser mayor de 16 años, estar bautizada, tener la comunión y la confirmación".

Sin embargo, todo empezó con mal pie cuando el sacerdote pidió hacerle una entrevista en la que le preguntó sobre el bautismo para decidir si era o no apta.

"Ya nos sentó mal el tener que hacerle una pequeña entrevista antes de elegir si era madrina o no, porque a nadie se le hace esa entrevista", afirma Manuel Jaén, primo de Noelia y padre del bebé a bautizar.

Diego Jaén, abuelo del bebé, asegura que se trata de un trato discriminatorio porque "yo he sido padrino y a mí nunca me ha preguntado el cura qué es el bautismo, ni esto, ni lo otro". Critica que "no se está metiendo con una persona, se está metiendo con un Síndrome de Down".

Piden destituir al cura

Este miércoles, los vecinos y amigos de Noelia han salido a la calle para apoyarla y aseveran que no es el primer acto de discriminación de este sacerdote.

Además, muchos ya han firmado una petición para destituir al párroco, que ya lleva más de 3.000 firmas en Change.org.

Desde el Gobierno andaluz, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha evitado opinar y ha dicjo que respeta "como no puede ser de otra manera, las normas de la Iglesia".

El Arzobispado de Sevilla tampoco se ha pronunciado y los vecinos cuentan a laSexta que el cura mantiene cerrada las puertas desde el lunes.

