Piden la sustitución del párroco

Denuncian la discriminación de un cura a una joven con Síndrome de Down: no la ve "capacitada" para ser madrina en un bautizo

El contexto La familia asegura que la obligó a realizar una entrevista previa para evaluar si era o no apta como madrina.

Noelia ha sido discriminada por el cura de la iglesia de Benacazón, en Sevilla.
Indignación en Benacazón, Sevilla, con el cura de su iglesia después de que haya rechazado a Noelia, una joven con Síndrome de Down para ser la madrina en un bautizo. Su familia denuncia discriminación y ya ha iniciado una recogida de firmas para que el sacerdote se marche a otra iglesia.

Gregorio Vega, padre de Noelia, asegura que la Iglesia ha discriminado a su hija "y creemos que es por ser Down". Afirma que ella cumplía todos los requisitos impuestos por el Derecho Canónico para ser la madrina: "Ser mayor de 16 años, estar bautizada, tener la comunión y la confirmación".

Sin embargo, todo empezó con mal pie cuando el sacerdote pidió hacerle una entrevista en la que le preguntó sobre el bautismo para decidir si era o no apta.

"Ya nos sentó mal el tener que hacerle una pequeña entrevista antes de elegir si era madrina o no, porque a nadie se le hace esa entrevista", afirma Manuel Jaén, primo de Noelia y padre del bebé a bautizar.

Diego Jaén, abuelo del bebé, asegura que se trata de un trato discriminatorio porque "yo he sido padrino y a mí nunca me ha preguntado el cura qué es el bautismo, ni esto, ni lo otro". Critica que "no se está metiendo con una persona, se está metiendo con un Síndrome de Down".

Piden destituir al cura

Este miércoles, los vecinos y amigos de Noelia han salido a la calle para apoyarla y aseveran que no es el primer acto de discriminación de este sacerdote.

Además, muchos ya han firmado una petición para destituir al párroco, que ya lleva más de 3.000 firmas en Change.org.

Desde el Gobierno andaluz, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha evitado opinar y ha dicjo que respeta "como no puede ser de otra manera, las normas de la Iglesia".

El Arzobispado de Sevilla tampoco se ha pronunciado y los vecinos cuentan a laSexta que el cura mantiene cerrada las puertas desde el lunes.

