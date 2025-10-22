George Russell se aburre con esta F1: "Las carreras se deciden..."

El piloto de Mercedes dice que en esta F1 todo se decide en la clasificación del sábado y en la primera curva de la carrera.

Hay mucho debate sobre la Fórmula 1 y lo que ocurre en algunas carreras. Como en Austin, donde el espectáculo fue escaso. Hasta George Russell, piloto de Mercedes, lo reconoció públicamente. Intuyó, una vez más, que después de la primera curva no habría muchos más cambios de posiciones. Y así fue.

En palabras que recoge 'Motorsport', el de Mercedes lamenta haber tenido razón: "Ya antes de la carrera tenía la sensación de que donde te colocaras después de la primera curva, ahí acabarías, y por desgracia fue exactamente así".

Pero no sólo ocurrió en Austin. Es algo que se ha repetido en varias ocasiones durante esta temporada... y más allá. "Ahora mismo la clasificación y la primera curva deciden las carreras. No hay degradación de neumáticos. Solo hay tres décimas de diferencia entre el coche más rápido y el más lento entre los seis primeros, y normalmente se necesita al menos medio segundo de ventaja para adelantar", explica el británico.

Si en esa primera curva se hubiera colocado más arriba, esa sería su posición final: "Si hubiera acabado la primera curva en P3, habría subido al podio, pero en cambio me puse P6 y así terminé".

Sobre la degradación de los neumáticos, espera que la competición mejore en este aspecto: "Ni siquiera recuerdo la última carrera a dos paradas en la F1".

Estos son algunos de los debates que giran alrededor del espectáculo de la competición. Y ya hasta los pilotos hablan de ello abiertamente. Está claro que la F1 debe tomar medidas a corto plazo. Y eso podría suceder a partir de 2026 con la nueva normativa que entrará en vigor y que promete más emoción en las carreras.