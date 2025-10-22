Emilio Delgado carga contra el Gobierno de Ayuso por llamar "francomodín" a la Memoria Histórica: "Mi padre fue torturado en la Real Casa de Correos"

El coportavoz de Más Madrid defiende en Al Rojo Vivo que "el PP está honrando a quienes quitaron la democracia a este país y está privando de la memoria a quienes lucharon por la libertad".

Este miércoles, el Gobierno ha declarado como lugar de Memoria Histórica a la Real Casa de Correos de la madrileña Puerta del Sol, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho porque ese edificio fue utilizado por la dictadura franquista para torturar a los disidentes políticos.

No obstante, Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, asegura que este reconocimiento no busca la dignidad de los represaliados del franquismo, sino que es "un francomodín para evitar que se hable de corrupción".

Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid, sostiene que, con esta postura, "el PP está honrando a quienes quitaron la democracia a este país y está privando de la memoria a quienes lucharon por la libertad".

"Mi padre fue torturado en la Real Casa de Correos para que el consejero de Presidencia pueda decir lo que quiera en libertad", añade Delgado en Al Rojo Vivo, defendiendo la necesidad de homenajear a las víctimas del franquismo.

"Es una vergüenza que la Comunidad de Madrid se resista a rendir homenaje a quienes lucharon para que en este país tengamos una democracia", concluye Emilio Delgado al respecto.

