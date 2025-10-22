El lapsus de Yolanda Díaz en el Senado que desató la ovación del PP: "Queda Gobierno de corrupción para rato"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante la sesión de control al Gobierno celebrada por el pleno del Senado este martes.

Los detalles El lapsus se produjo cuando la vicepresidenta segunda concluía su turno y respondía a García sobre la supuesta financiación irregular del PSOE. La senadora popular había preguntado si Sumar retiraría su apoyo al Ejecutivo, recordando que la propia Díaz prometió hacerlo si existían indicios de corrupción.

La vicepresidenta Yolanda Díaz protagonizó un lapsus en el Senado al decir "Gobierno de corrupción" en lugar de "Gobierno de coalición", lo que desató risas y aplausos en la bancada del PP. El presidente del Senado, Pedro Rollán, pidió orden mientras Díaz, visiblemente contrariada, intentaba retomar su discurso acusando al PP de no proponer medidas contra la corrupción. El error fue aprovechado por el PP para atacar al Gobierno. Pedro Sánchez respondió con ironía, recordando lapsus de Feijóo. Díaz transformó el incidente en un mensaje político, destacando propuestas de Sumar contra la corrupción y criticando al PP por tomárselo a broma.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha convertido en la protagonista de la sesión de control en el Senado por un lapsus que no pasó desapercibido. Mientras respondía a la portavoz del PP, Alicia García, Díaz afirmó: "queda Gobierno de corrupción para rato", cuando en realidad quería decir "Gobierno de coalición".

El error desató las carcajadas, aplausos y vítores de la bancada popular y buena parte del hemiciclo, mientras Díaz, visiblemente contrariada, hacía gestos de enfado desde su escaño. La situación obligó al presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, a intervenir para pedir orden: "Ruego a la bancada del Partido Popular que guarden las formas", solicitó entre risas y comentarios aún resonando en la sala.

El lapsus se produjo justo al agotar su turno de palabra, cuando la vicepresidenta respondía a García sobre la supuesta financiación irregular del PSOE. La senadora popular había preguntado si Sumar retiraría su apoyo al Ejecutivo, recordando que la propia Díaz prometió hacerlo si existían indicios de corrupción.

Tras el tropiezo verbal, la líder de Sumar intentó retomar el hilo acusando al PP de no tener propuestas contra la corrupción: "Les importa un rábano. Cero patatero. Desde julio, cuando el presidente Sánchez anunció medidas anticorrupción, ustedes no han planteado nada", reprochó. Sin embargo, el murmullo en la Cámara ya era imparable.

El ambiente de euforia en las filas populares continuó en la siguiente intervención. El senador José Antonio Monago bromeó con la ministra de Defensa, Margarita Robles, al asegurar que le sería "difícil superar" lo dicho por su compañera de Gabinete, entre nuevas risas y aplausos.

El tropezón, además, tuvo recorrido en la sesión de control de este miércoles, tanto Alberto Núñez Feijóo como su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, aprovecharon el lapsus para atacar al Gobierno.

Ante las alusiones, Pedro Sánchez respondió con ironía, quitando importancia al error de su vicepresidenta y recordando que "lapsus tenemos todos". Pero no se quedó ahí. El presidente del Gobierno contraatacó recordando varios fallos verbales del líder del PP: mencionó cuando Feijóo aseguró que la novela 1984, de George Orwell, fue escrita en ese mismo año, o cuando afirmó que Huelva estaba en el Mediterráneo. "¿O es que lo suyo no son lapsus, sino incultura?", remató Sánchez, provocando murmullos y reacciones desde la bancada popular.

De lapsus a mensaje político

Lejos de esconder el error, Yolanda Díaz lo transformó en una oportunidad comunicativa. Horas después, publicó un vídeo en sus redes sociales donde se tomó el lapsus con humor, entre risas, y lo atribuyó al "ambiente ensordecedor" del pleno: "Estaban a gritos, no paraban de interrumpirnos", explicó.

Aprovechó además para lanzar un mensaje político. Recordó que Sumar propuso la creación de una agencia pública contra la corrupción y un sistema de protección para los denunciantes, medidas que, subrayó, PP y Vox votaron en contra. "El PP se toma la corrupción a broma, nosotras la combatimos", concluyó la vicepresidenta convirtiendo el lapsus viral en una herramienta para reforzar su mensaje y marcar distancias con la oposición.