Marc Márquez, entre la espada y la pared: ¿Prefiere ser campeón en casa de Rossi o de Honda?

El piloto de Ducati podría ser campeón en el próximo Gran Premio en Misano si logra sacarle 10 puntos más de ventaja a su hermano Alex tras el fin de semana en Barcelona.

Si todo transcurre con normalidad, Marc Márquez alzará su novena corona en Misano o Motegi. Lo hará en casa de Valentino Rossi si logra ampliar en Montmeló su ventaja sobre Alex en 10 puntos o lo hará en casa de Honda si la cábala anterior no se da.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Catalunya le preguntaron al ilerdense por esa manifiesta superioridad que le hace estar a 175 puntos del segundo.

"Ni yo ni nadie podía imaginarlo, ser líder con tanta distancia es anormal en un campeonato", apuntó el '93' antes de que le hicieran la gran pregunta.

¿Prefiere ser campeón en casa de Rossi o de Honda? Marc en un principio trató de evitar responder: "Está bien tirada la pregunta y como está tan bien tirada, me aparto y que vaya a otra parte".

Sin embargo, ante más preguntas, destapó sus preferencias: "Espero no tener bola de partido en Misano, porque eso significaría que mi hermano habría hecho un mal fin de semana aquí".

"Prefiero tener esa primera bola de partido en Japón. Es verdad que, en condiciones normales, uno quiere tenerla lo antes posible. Pero dado el margen que tengo quiero que le vaya bien a mi hermano. Eso va por delante", zanjó.