Rocío Aguirre (Vox), hermana de Esperanza Aguirre, minimiza los datos de mujeres asesinadas por violencia machista: "Son 48 al año"

¿Qué ha dicho? La diputada de Vox ha criticado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la que ha recriminado que las mujeres "no le importan nada". "1327 mujeres asesinadas desde que hay registro merecen un respeto", ha replicado la ministra.

Rocío Aguirre, diputada de Vox, generó polémica en el Congreso al minimizar los asesinatos por violencia machista, afirmando que "son 48 al año" y sugiriendo que esa cifra es poco relevante. Criticó a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por no abordar otros casos de violencia, como el de una menor que se suicidó tras sufrir acoso. Redondo respondió acusando a Vox de insensibilidad hacia las víctimas, advirtiendo que el partido fomenta odio y machismo. Aguirre también culpó al gobierno de facilitar la entrada de inmigrantes, lo que, según ella, ha incrementado las agresiones sexuales. Redondo tildó a Vox de "negacionista" y destacó la importancia de recursos para proteger a mujeres en riesgo.

Rocío Aguirre, diputada de Vox y hermana de Esperanza Aguirre, ha protagonizado una bochornosa declaración en la tribuna del Congreso de los Diputados al minimizar los datos de mujeres asesinadas por violencia machista, asegurando que "son 48 al año". Es más, mientras decía esa frase, se intuye que Aguirre iba a pronunciar la palabra "solo" y, cuando empieza a decirla, se corta y evita pronunciarla.

"No les importan nada las mujeres, señora ministra", ha trasladado Aguirre a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la que ha preguntado por qué "no ha dicho nada de las mujeres que ha asesinado Hamás, ni de las violadas en Hortaleza y Alcalá de Henares, ni de la (mujer) ucraniana que han asesinado a cuchilladas en un autobús". "Tampoco ha dicho nada de la chica que se ha suicidado porque le hacían acoso escolar", ha dicho, refiriéndose a Sandra, la menor de 14 años que se suicidó tras denunciar sufrir acoso.

Es entonces cuando Aguirre ha asegurado que a Redondo "solo le importan" las víctimas de violencia machista, "que son 48 al año", haciendo de menos a las mujeres asesinadas por violencia machista y la dramática realidad que esconde esta cifra.

Redondo se ha dirigido a la bancada del PP advirtiéndoles que están "alimentando un monstruo que se los va a comer", en alusión a Vox. "No les importa nada el sufrimiento de las víctimas", ha afeado la ministra a Aguirre. Redondo cree que, en caso de llegar al Gobierno, Vox lo hará "sobre lomos de odio, xenofobia, racismo y machismo".

Aguirre acusó al Ejecutivo de abrir "las puertas de España de par en par para que entren en nuestro país ilegalmente inmigrantes procedentes de culturas en las que se denigra la mujer y la consecuencia es que en España, las agresiones sexuales han aumentado un 275% desde que están ustedes en el gobierno y el 40% de las agresiones las cometen extranjeros que representan el 14% de la población".

Redondo acusa a Vox de ser un "partido negacionista" y les anima a "repasar" su programa electoral y reconocer que "han metido la pata" en materia de violencia machista. "1327 mujeres asesinadas desde que hay registro merecen un respeto. Son recursos imprescindibles para asegurar la vida de estas mujeres que viven aterrorizadas porque hay maltratadores", añade.

