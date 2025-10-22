Un ingeniero de MotoGP se pregunta qué pasará ahora sin Marc Márquez: "A ver quién manda..."

Ramón Forcada, quien fuera ingeniero de MotoGP, dice que no tiene claro quién tomará el mando de la competición ahora que Marc estará ausente durante las próximas carreras.

Raúl Fernández, con una Aprilia satélite, fue el que se llevó la victoria el pasado fin de semana en Australia. Y en MotoGP se pregunta quién dominará el tramo final del mundial sin un Marc Márquez lesionado. El ingeniero Ramón Forcada cree que puede ser el momento de Aprilia, por lo que Marco Bezzecchi podría tener una clara ventaja.

Así se pronuncia en 'Duralavita': "Ahora a ver si después del accidente de Marc llega la época Aprilia o la época 'post - Marc', a ver quién es el que manda...".

Analiza el mundial 2025 en tres fases diferentes: "Yo creo que el mundial podemos dividirlo en tres partes. Para mí la época Ducati, que es cuando todas las Ducatis iban bien, Marc estaba por delante, pero todas las Ducatis iban bien. Luego la época Marc, que al final fue cuando empezó a ganar carreras seguidas y los demás empezaron a sufrir",

"Pensábamos que después de Marc ganar el título la cosa iba a ser aburrida. Bueno, que solo quedaba ver quién hacía segundo, pero estaba bastante claro. Nos equivocamos un poco...", dice sobre la lucha que se está generando por detrás, con las Ducati algo más atrás que en el arranque de campeonato.

Sobre los test de pretemporada y qué puede ocurrir ya en 2026, Forcada pronostica más igualdad: "Para mí es muy importante el entreno de Valencia porque sí, tú el motor lo tendrás congelado. Pero toda la moto, seguro que Ducati ya está haciendo cosas. Segurísimo. Y veremos con qué sale. Y veremos cómo van los tiempos y veremos cómo va todo...".

"Y estando los mismos pilotos, porque normalmente ahora los entrenos de Valencia siempre era piloto de negro, que no sé, éste sale con la Ducati, éste sale con la Honda, con los cambios. Este año es el primer año que en Valencia, en los camiones, no habrá movimiento. Pero que habrá cosas en la parte técnica interesantes, en todas las marcas", cierra el ingeniero de MotoGP.