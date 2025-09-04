Entrevista 'Jugones'
Jorge Martín: "¿Si Márquez es batible? Cuando esté al 100% veremos..."
El campeón de MotoGP atiende a 'Jugones' y repasa su momento con la Aprilia: "Del amor al odio hay un paso... y ahora hay amor".
Jorge Martín va paso a paso con la Aprilia. Está encontrando una buena versión y quiere llegar a ese 100%. Sabe que sólo así podrá acercarse a Marc Márquez, aunque ya esta temporada se antoja imposible. Así se lo ha dicho a 'Jugones' en el Gran Premio de Barcelona que se celebra este fin de semana.
"¿Si Marc Márquez es batible? Cuando esté al 100% veremos", ha dicho el actual campeón de MotoGP.
Ha superado una etapa muy dura de su carrera con las lesiones: "Han sido diez meses complicados. Después de ganar, tres lesiones. Lo he pasado bastante mal".
Pero le ha servido para aprender y para madurar: "Soy una persona mas madura. Sé hasta donde puedo llegar, sé donde está el riesgo. Solo nosotros, mi padre y mi madre sabemos por lo que hemos pasado".
Sobre la relación con Aprilia, la historia ha mejorado. Su deseo de salir quedó atrás. "Del amor al odio hay un paso... y ahora hay amor", dice sobre una moto que sí puede estar en la pelea contra las Ducati.