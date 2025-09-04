Ahora

Entrevista 'Jugones'

Jorge Martín: "¿Si Márquez es batible? Cuando esté al 100% veremos..."

El campeón de MotoGP atiende a 'Jugones' y repasa su momento con la Aprilia: "Del amor al odio hay un paso... y ahora hay amor".

Martín

Jorge Martín va paso a paso con la Aprilia. Está encontrando una buena versión y quiere llegar a ese 100%. Sabe que sólo así podrá acercarse a Marc Márquez, aunque ya esta temporada se antoja imposible. Así se lo ha dicho a 'Jugones' en el Gran Premio de Barcelona que se celebra este fin de semana.

"¿Si Marc Márquez es batible? Cuando esté al 100% veremos", ha dicho el actual campeón de MotoGP.

Ha superado una etapa muy dura de su carrera con las lesiones: "Han sido diez meses complicados. Después de ganar, tres lesiones. Lo he pasado bastante mal".

Pero le ha servido para aprender y para madurar: "Soy una persona mas madura. Sé hasta donde puedo llegar, sé donde está el riesgo. Solo nosotros, mi padre y mi madre sabemos por lo que hemos pasado".

Sobre la relación con Aprilia, la historia ha mejorado. Su deseo de salir quedó atrás. "Del amor al odio hay un paso... y ahora hay amor", dice sobre una moto que sí puede estar en la pelea contra las Ducati.

Las 6 de laSexta

  1. "Netanyahu, asesino": nuevas protestas en La Vuelta a España contra el genocidio en Gaza
  2. Feijóo tacha de "choque institucional" la apertura del Año judicial y ve un "error" someter al rey a acudir al acto
  3. La red negacionista de Milei y Vox organiza unas jornadas machistas en el Congreso: quiénes son y qué defienden
  4. Una caída en los servidores de Adif provoca paradas y retrasos en la alta velocidad con origen y destino en Madrid
  5. Al menos 17 muertos y 23 heridos por un accidente en el mítico funicular de Gloria de Lisboa
  6. La Policía indonesia dice que el cadáver de Matilde Muñoz fue trasladado cuatro veces