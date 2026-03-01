Dura queja de un 'top-10' sobre Alcaraz, Sinner y Djokovic: "Hacemos lo que ellos quieren.."

Taylor Fritz ha comentado cómo funcionan los sistemas de programación de partidos del circuito, que ofrecen grandes beneficios a los mejores tenistas.

Taylor Fritz ha servido la polémica tras unos comentarios en los que explica cómo funciona el sistema de asignación de horarios de partidos en el circuito ATP. El estadounidense reveló que existen ventajas a la hora de escoger horas para los puestos más altos del ranking general, lo que ha generado muchas críticas en redes sociales.

El número siete del mundo se encontraba en una retransmisión en directo jugando videojuegos, mientras charlaba con sus seguidores. Aclaró que, de cara a cada torneo, siguiendo de arriba a abajo los puestos más altos de los cabezas de serie, van seleccionando su horario de preferencia.

"Los jugadores mejor ranqueados obtienen los horarios que quieren. Carlos (Alcaraz), Jannik (Sinner) y Novak (Djokovic) tienen los turnos que piden. Como el cuadro se divide, un día elige uno y al siguiente el otro", asegura Taylor.

Esto obliga a sus competidores a adaptarse obligatoriamente a las exigencias de sus rivales, como comentó Fritz: "Si me toca jugar contra algunos de esos tops digo: 'Vale, olvídalo, cualquier cosa que yo diga no le importa a nadie, haremos lo que ellos quieran'... Si juego contra Novak y él quiere jugar de noche, van a ponerme a jugar de noche. Simplemente es así."

Tras estos comentarios, distintos usuarios no tardaron en echársele encima, pero Taylor se defendió argumentando que no era una crítica, sino una explicación: "¿Cómo puede alguien ver esto y pensar que me estoy quejando? Estoy respondiendo una pregunta sobre la programación". Asegura que este sistema es justo y que los 'tops' merecen poder elegir prioritariamente: "Se han ganado el derecho a solicitar y la mayoría de las veces juegan en los horarios que quieren. Así es y no hay nada de malo en ello".