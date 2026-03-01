Llega la borrasca Regina: el temporal dejará hasta lluvia de barro en España

Los detalles Una pequeña borrasca entrará este lunes por el oeste peninsular dejando precipitaciones e irá avanzando con el paso de las horas hacia el centro del país.

Este domingo comienza la primavera meteorológica, especialmente en el norte, con temperaturas cercanas a los 20 grados que se mantendrán hasta mediados de la semana. Un anticiclón ha dejado sol y pocas lluvias, pero la llegada de Regina cambiará este clima primaveral el lunes. En el oeste peninsular, una DANA se convertirá en borrasca, provocando precipitaciones en el oeste, sur y este del país. Las lluvias serán intensas en Galicia, Extremadura y algunas zonas de Andalucía. En el Mediterráneo, especialmente en el sur de la Comunidad Valenciana y Murcia, las lluvias podrían estar acompañadas de barro. Las temperaturas subirán en Asturias, Cantabria y País Vasco, mientras que en Galicia descenderán.

Este domingo arranca la primavera meteorológica, sobre todo en el norte donde rondan los 20 grados que se mantendrán hasta la mitad de esta próxima semana por lo menos. El anticiclón se ha reforzado este fin de semana dejando mucho sol y pocas lluvias, pero la llegada de Regina alterará este tiempo primaveral el lunes.

En el oeste peninsular se ha formado una pequeña DANA que se convertirá en borrasca y que dejará precipitaciones en el oeste, sur y este del país. A primera hora del lunes las precipitaciones serán las protagonistas en Galicia, Extremadura y en algunos puntos de Andalucía, siendo más intensas en las dos primeras comunidades autónomas.

Con el paso de las horas, esos chubascos irán ganando intensidad a medida que van avanzando hacia el centro peninsular. En el Mediterráneo también se producirán lluvias, especialmente en el sur de la Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia, lo que sumado a la calima presente en la zona puede hacer que las precipitaciones vengan acompañadas de barro.

Respecto a las temperaturas, suben en Asturias hasta los 20 grados, que se verán también en Cantabria o País Vasco, mientras bajan en Galicia por debajo de los 15. En el resto del país, Regina dejará los termómetros algo por encima de los 15 grados, excepto en el oeste de Andalucía donde sí estarán por encima de los 20 grados.

