¿Cuándo se podrá jugar la Finalíssima entre España y Argentina?

Los conflictos en Oriente Medio han provocado que la Federación Catarí suspenda todos los eventos deportivos planeados en el país hasta nuevo aviso. Dicha normal incluye la 'Finalíssima' prevista para finales de este mes de marzo. Queda a la espera conocer a qué fecha se pasa el encuentro.

La Federación de Fútbol de Qatar anunció este domingo que suspende todas las competiciones en su territorio, debido a la inestabilidad en la región tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán de este fin de semana.

España y Argentina tenían previsto disputar un partido, denominado la 'Finalissima', el 27 de marzo como campeonas de Europa y América.

La Federación de Fútbol de Qatar señaló en sus redes que pospone toda actividad deportiva desde este domingo hasta que la situación se normalice: "La Asociación de Fútbol de Qatar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos a partir de hoy hasta nuevo aviso".

"Las nuevas fechas para retomar las competiciones se anunciaran por los canales oficiales de la federación", aseguró el organismo en el comunicado. La gravedad de la situación obliga a los organizadores a buscar una nueva sede en la que se pueda celebrar la 'Finalíssima'.

La organización del encuentro también deberá establecer una fecha en la que se dispute el encuentro. Sin embargo, lo cierto es que no hay mucha opción. El 'parón' de selecciones de finales de este mes de marzo es el único momento en el que se podría disputar.

Esto es debido a que la próxima fecha 'FIFA' es el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México por lo que, si se pretende celebrar el partido antes de la copa del mundo, todo hace pensar a que los días para hacerlo apuntan a que serán cercanos a la fecha establecida inicialmente (27 de marzo).