Ahora

Terrible

Tragedia en el Sporting de Gijón-Leganés: muere un aficionado y el partido se suspende

Un hincha del cuadro local falleció nada más comenzar el encuentro. Los jugadores primero abandonaron el césped y luego se oficializó la suspensión del duelo.

Sporting de Gijón-LeganésSporting de Gijón-LeganésAgencia EFE

El fútbol español está de luto. Durante el encuentro entre el Sporting de Gijón y el Club Deportivo Leganés ha fallecido un aficionado del conjunto asturiano.

Solo se habían disputado tres minutos de encuentro cuando se comunicó la incidencia en la grada. El árbitro mandó, en primera instancia, a los jugadores a túnel de vestuarios y más de media hora más tarde decidió suspender el encuentro.

El Sporting comunicó la cancelación de este y la muerte del aficionado con varios escritos en redes: "Lamentamos el fallecimiento de C. R. G., de 82 años de edad, en el inicio del partido de esta tarde en El Molinón".

"Abonado del Club desde hace 40 años. Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos", aseguraba el club asturiano.

En un comunicado distinto, alrededor de las cinco de la tarde, confirmaba la suspensión del partido: "Lamentamos informar de que el partido ha sido suspendido por una emergencia médica".

"En estos momentos, la prioridad es la seguridad de todos los asistentes. Rogamos calma y colaboración a la hora de abandonar las gradas del estadio", concluye el Sporting.

Las 6 de laSexta

  1. Ataque de EEUU e Israel a Irán, en directo | Trump asegura que los nuevos líderes de Irán quieren dialogar: "Han esperado demasiado"
  2. Irán, dividida: la población toma las calles entre celebraciones y lloros por la muerte del líder supremo Jamenei
  3. Los efectos económicos del ataque a Irán: sube el petróleo, el peligro con las desalinizadoras y el riesgo en los fertilizantes
  4. Los partidos sacan a los 'escenarios' a sus 'mejores políticos' ante las elecciones en Castilla y León, con Ayuso insistiendo en que le "gusta la fruta"
  5. Viviendas vacías, buzones llenos y 30 propietarios con parentesco entre ellos: el nuevo escándalo de las VPP de Alicante
  6. Llega la borrasca Regina: el temporal dejará hasta lluvia de barro en España