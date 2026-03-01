Tragedia en el Sporting de Gijón-Leganés: muere un aficionado y el partido se suspende

Un hincha del cuadro local falleció nada más comenzar el encuentro. Los jugadores primero abandonaron el césped y luego se oficializó la suspensión del duelo.

El fútbol español está de luto. Durante el encuentro entre el Sporting de Gijón y el Club Deportivo Leganés ha fallecido un aficionado del conjunto asturiano.

Solo se habían disputado tres minutos de encuentro cuando se comunicó la incidencia en la grada. El árbitro mandó, en primera instancia, a los jugadores a túnel de vestuarios y más de media hora más tarde decidió suspender el encuentro.

El Sporting comunicó la cancelación de este y la muerte del aficionado con varios escritos en redes: "Lamentamos el fallecimiento de C. R. G., de 82 años de edad, en el inicio del partido de esta tarde en El Molinón".

"Abonado del Club desde hace 40 años. Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos", aseguraba el club asturiano.

En un comunicado distinto, alrededor de las cinco de la tarde, confirmaba la suspensión del partido: "Lamentamos informar de que el partido ha sido suspendido por una emergencia médica".

"En estos momentos, la prioridad es la seguridad de todos los asistentes. Rogamos calma y colaboración a la hora de abandonar las gradas del estadio", concluye el Sporting.