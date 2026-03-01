Viviendas vacías, buzones llenos y 30 propietarios con parentesco entre ellos: el nuevo escándalo de las VPP de Alicante

¿Qué está pasando? Los piso, destinados para familias con ingresos limitados, han ido a parar a personas que no cumplen con los requisitos. "Lo llamaban el 'Plan Vive', ahora sabemos que es el plan de los vividores", dice Diana Morant.

El escándalo de las Viviendas de Protección Pública en Alicante sigue creciendo. Se han descubierto 42 viviendas vacías, siete meses después de la entrega de llaves, sin inscripción en el padrón municipal, incumpliendo así los requisitos legales. Diana Morant, líder del PSPV, critica la situación, calificándola de "vergüenza", mientras que Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, denuncia que los verdaderos "okupas" son quienes se han apropiado de estas viviendas. Además, se han detectado irregularidades como propietarios menores de edad, buzones llenos de cartas sin recoger y personas no autorizadas ocupando las viviendas. Las propiedades, destinadas a familias con ingresos limitados, cuentan con lujos inusuales para viviendas protegidas.

Sigue el escándalo del edificio de Viviendas de Protección Pública en Alicante. Siguen sumándose detalles cada vez más vergonzosos de unos pisos destinados para familias con ingresos limitados pero que han ido a parar a quien no debían. Que han ido para familiares o amigos de miembros del consistorio alicantino y que ahora se sabe que hay 42 viviendas que siete meses después de la entrega de llaves están vacías.

Que siguen sin nadie inscrito en el padrón municipal, a pesar de que en el documento de prueba legal de residencia es obligatorio y también lo es ocupar la vivienda en el plazo máximo de seis meses desde la firma del contrato.

"Es una vergüenza. La vivienda es un derecho reconocido en la Constitución", ha afirmado Diana Morant, líder del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. "Lo llamaban el 'Plan Vive', ahora sabemos que es el plan de los vividores", ha añadido.

Pero la ley, en su adjudicación, no ha cumplido con él. Además, según una reciente inspección de la Policía hay cinco dueños que solicitaron la vivienda cuando eran menores de edad, algo que no está permitido por la legislación.

Casualmente, de todos los propietarios que hay en estas viviendas, hay 30 que guardan algún tipo de parentesco entre ellos.

"Se quedan estos pisos ellos y sus amiguetes. A las familias vulnerables del país hay que echarlas a las calles porque las llaman okupas. Los okupas son ellos", ha expuesto Pablo Bustinduy, ministro de Consumo.

Y la lista de irregularidades sigue. La Policía ha encontrado buzones llenos de cartas que nadie recoge, algo que es una señal de que no hay nadie viviendo allí.

Además, en seis de los pisos hay personas que no eran los propietarios aunque la ley diga que una VPP no puede alquilarse a terceros y ha de ser la primera vivienda de su dueño.

Casas pensadas para familias con ingresos limitados, que cuentan con piscina, pistas de pádel y que además están muy cerca de la playa. Características inusuales y que no cuadran con el concepto de vivienda protegida.

