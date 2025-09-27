La llamativa estrategia de Márquez para ser campeón en Motegi: "Tengo que olvidarme de lo que hay..."

El de Cervera quiere estar tranquilo y calmado de cara a la carrera de este domingo y para ello cree que no debe pensar en que se está jugando el título.

Marc Márquez tiene su bolsillo su noveno título mundial de motociclismo. El español puede certificar su campeonato de manera matemática este domingo en la carrera del Gran Premio de Japón. Marc lo tiene muy fácil. Debe evitar que su hermano Álex le recorte más de seis puntos durante la prueba.

Eso sí, si Márquez termina o primero o segundo dará igual en qué puesto termine su hermano pequeño, Marc será campeón. Sin embargo, el ocho veces campeón del mundo sabe que debe afrontar este gran premio con una mentalidad distinta teniendo en cuenta lo que hay en juego.

El de Ducati no quiere impacientarse y recalca la importancia de mantener la calma en un momento tan importante: "La situación pesa. Lo hemos sabido llevar durante todo el año, sobre todo el no querer cometer ningún error. Voy más rígido de lo normal, a ver si en el Warm Up pulo algunos aspectos de pilotaje y puedo ir un poco más suelto. La prioridad es sacar partido de esa primera bola de campeonato. Espero poder quitarme de encima este peso".

"El objetivo para la carrera será terminar en el podio. Tengo que olvidarme de lo que hay en juego y centrarme en pilotar, que es lo que sé hacer. Es extraño, porque cuando eres más joven no te das cuenta de la presión y piensas que no pasa nada, que habrá más oportunidades. Pero esta vez quiero cerrarlo ya", ha reconocido Marc en unas declaraciones que recoge 'Motorsport'.