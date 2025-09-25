La sonrisa de Alex Márquez al hablar de la decisión de Ducati para 2026: "Una gran responsabilidad"

Alex tendrá la moto de fábrica la temporada que viene al igual que Marc Márquez y Pecco Bagnaia: "Si alguien merecía esa moto era el equipo Gresini".

Es una de las grandes noticias de MotoGP para 2026. Ducati dará la tercera moto de fábrica a Alex Márquez, por lo que luchará con las mismas armas contra su hermano Marc y contra Pecco Bagnaia. Este año ya se ha conseguido colar entre ambos y eso que llevaba la moto anterior.

Y a Alex se le escapa la sonrisa cuando le preguntan por la GP26. Lo hace en 'DAZN': "Muy buena oportunidad tanto para mí como para el equipo...".

"Si alguien merecía esa moto era Gresini, que desde el primer año que han estado con Ducati han ganado carreras, siempre han estado delante, han hecho muy buen trabajo...", dice el segundo clasificado en el mundial, que este fin de semana tiene la difícil misión de retrasar el título de Marc.

Asume la responsabilidad, por supuesto: "Oportunidad también para mí. Para tener las mismas armas. Saber qué es ser piloto de fábrica de Ducati. Será una gran responsabilidad y lo cojo con muchas ganas".