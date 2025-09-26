Trump anuncia un acuerdo de paz inminente en Gaza "que traerá de vuelta a los rehenes"

Los detalles "Os lo haremos saber. Es un acuerdo que traerá de vuelta a los rehenes, un acuerdo que pondrá fin a la guerra. Un acuerdo que será paz", ha dicho el presidente de los EEUU antes de irse a un torneo de golf.

Donald Trump no podía quedarse fuera de los focos una tarde como esta. Porque este viernes, el presidente de Estados Unidos, ha anunciado un acuerdo de paz inminente en Gaza. Lo ha hecho justo antes de irse a ver una competición de golf. Así, Trump ha asegurado que ya es la octava guerra a la que ha conseguido pone fin.

"Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza·, ha informado a la prensa; aunque no ha dado detalle alguno. Se ha limitado a decir: "Os lo haremos saber". Solo ha añadido que "es un acuerdo que traerá de vuelta a los rehenes, un acuerdo que pondrá fin a la guerra. Un acuerdo que será paz". "Ese será el número ocho, Peter. Nada mal", ha sentenciado.

Además, el presidente ha querido resaltar su logro personal en este asunto. Pues, según ha subrayado, desde que volvió a la Casa Blanca esta sería la octava que frena. Ocho guerras desde el pasado mes de enero.

Hay que recordar que el pasado martes, Trump se reunió en los márgenes de la Asamblea General de la ONU con representantes de varios países árabes y musulmanes. Allí les prometió que no permitirá la anexión israelí de la Cisjordania ocupada. Además, el próximo lunes, tiene previsto recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la que será la quinta reunión que ambos mantendrán en lo que va de año.

Ese mismo viernes, Netanyahu intervino ante la Asamblea General de la ONU, donde fue boicoteado por delegaciones de numerosos países. Allí ha denunciado que el reconocimiento del Estado palestino constituye una "recompensa" al antisemitismo.

Una comisión independiente de la ONU y un número creciente de países han calificado la ofensiva militar israelí en Gaza como un genocidio. Hasta la fecha, se contabilizan más de 65.200 palestinos muertos, entre ellos, más de 19.000 niños.

