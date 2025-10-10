"Todo tiene solución menos la muerte": los mensajes que mandó Matilde antes de ser asesinada en Lombok

Equipo de Investigación habla con el sobrino y con una amiga de Matilde, quienes muestran los últimos mensajes que recibieron de la española antes de ser asesinada en Lombok.

Carmen Palomares, con quien Matilde compartía viajes desde hacía más de 10 años, era su confidente, y siempre sabía sabía dónde estaba Mati. "En Malasia, me ocurrió un altercado. Perdí una cartera donde llevaba las tarjetas de crédito y un pellizco de dinero indonesio. ¿Cómo? No lo sé, pero cancelé las tarjetas y ya he pedido las nuevas", le contó Matilde a su amiga en un audio, a lo que añadió: "Aquí en Indonesia me puedo apañar, porque envío a cualquier amigo y me lo da el metálico, así que todo tiene solución menos la muerte".

"Parece un presentimiento", expresa Carmen, quien recuerda que en ese momento su amiga "estaba mosqueada porque había perdido o le habían robado las tarjetas de crédito". "Estaba esperándolas, pero no sospechaba nada en absoluto", cuenta Carmen a Equipo de Investigación.

Además, el sobrino de Mati muestra el que creen que fue el último mensaje que mandó su tía antes de ser asesinada. Lo mandó el 29 de junio, y en él felicitaba un cumpleaños. "Le felicita el cumpleaños a mi padre, y unos días intento comunicarme con ella, pero fue imposible. Ahí ya empieza mi asombro, porque es rarísimo. Karuna siempre está con el teléfono en la mano, siempre contestando", relata el sobrino de la española asesinada en Lombok. Tras ese mensaje, ya solo hubo silencio por parte de Matilde.

