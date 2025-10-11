La dura imagen de Djokovic en su histórica derrota en el Masters 1.000 de Shanghái

El serbio cayó en semifinales ante Valentin Vacherot, el ya finalista de un Masters 1.000 con el ranking más bajo de toda la historia.

Novak Djokovic ha tenido un Masters 1.000 de Shanghái muy duro. El serbio ha acusado considerablemente las duras condiciones climatológicas y su cuerpo ha terminado diciendo basta en semifinales. A pesar de presentar una cojera en un tramo del primer set, 'Nole' ha terminado un encuentro que ya es historia del tenis.

Su rival, el polaco Valentin Vacherot, se ha convertido en el finalista de un Masters 1.000 con el ranking más bajo de toda la historia, ocupa el puesto número 204. Jugó las previas del torneo de la capital china y está firmando sus mejores actuaciones en una de las citas más duras del año.

Djokovic volvió a necesitar de la ayuda del fisioterapeuta y se le vio con muchas dificultades para correr y desplegar su 100% en la pista. Vacherot, en cambio, se mostró sólido, inquebrantable, en un partido en el que solo permitió dos opciones de rotura por parte de Novak, convirtió solo una.

6-3 y 6-4 para poner fin a una agonía que ha durado día para 'Nole'. El de Belgrado ha necesitado de asistencia médica en casi todos los encuentros tras enfrentarse a una humedad y un calor que le ha provocado incluso vómitos en algunos encuentros. Cabe recordar, que estas mismas condiciones provocaron el abandono de Jannik Sinner.

Djokovic pone así fin a su andadura en el torneo más importante de la gira asiática. Queda en entredicho su formar física y la manera en la que podría afrontar los próximos torneos dados sus problemas físicos.