¿Ganar con Stoner o con Marc Márquez? La difícil pregunta que recibe el jefe de Ducati

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, dice que Stoner "es uno de los mejores pilotos de todos los tiempos en cuanto a talento natural".

A Davide Tardozzi le han hecho una pregunta realmente complicada: ¿Se queda con Casey Stoner o con Marc Márquez? Ha sido campeón en Ducati con ambos, pero es verdad que la era de Marc no ha hecho más que empezar. Se ha proclamado campeón este curso y será el máximo favorito para la temporada que viene antes de que entre en vigor el nuevo reglamento de MotoGP.

"El objetivo de un piloto es ganar campeonatos... primero las carreras, luego los campeonatos. El talento puro es un porcentaje determinado que un piloto necesita para alcanzar estos objetivos. Si ese porcentaje es del 50 o del 90 por ciento es discutible. Si ciertas cosas no se dan, el talento por sí solo no logrará nada", dice el jefe de Ducati en palabras que recoge 'Motosan'.

"Uno de los pilotos más talentosos que he visto en toda mi carrera fue Anthony Gobert. Tenía talento puro, como Casey Stoner. ¿Y qué logró Anthony Gobert? Era un talento increíble y en su primer año con la Suzuki de 500cc, demostró cosas que nadie más podía hacer", dice.

Pero sólo con el talento no se puede ser campeón de MotoGP: "El talento por sí solo no te dará campeonatos... se necesita más que eso. Los pilotos de carreras son atletas...".

"En el fútbol, ​​también hay muchos jugadores con talento que desaparecen a los dos o tres años. Y luego están jugadores como Ronaldo o Messi, que tienen más que solo talento. Estoy de acuerdo en que, en cuanto a talento natural, Casey Stoner es uno de los mejores de todos los tiempos. Pero eso no significa que sea el piloto más importante del mundo", explica Tardozzi.

En cuanto a títulos, Marc ya suma nueve. Y quiere más. Sabe que con esa Ducati podrá lograr el décimo el próximo curso. A partir de 2027, con las nuevas normas, la historia podría cambiar.