El corta y pega de un senador del PP para manipular unas palabras de García-Page y llamarle "sanchista"

Los detalles Los 'populares' han cargado contra el presidente de Castilla-La Mancha en un vídeo manipulado compartido por uno de sus senadores. En el texto, le llaman "fraude".

Miguel Ángel de la Rosa, senador del PP, ha difundido un vídeo manipulado en redes sociales con declaraciones de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. En el vídeo, De la Rosa omite 10 segundos clave para hacer parecer que Page se declara "sanchista". Sin embargo, las palabras completas de Page son una crítica a las etiquetas, afirmando: "Se hincha a decir todos los días que soy sanchista. Pues claro, ¿cómo no voy a ser sanchista si me llamo Sánchez? Si soy García-Page Sánchez". Page aclara que no es "pagista, ni sanchista, ni felipista, ni guerrista", sino simplemente "socialista".

Miguel Ángel de la Rosa, senador del PP, ha compartido un vídeo de unas palabras de Emiliano García-Page. Un vídeo manipulado, con un corta y pega de toda la vida en el que omite 10 segundos clave para llamar "sanchista" y decir del presidente de Castilla-La Mancha, 'hashtag' mediante, que "es un fraude".

Así lo afirma tras el vídeo, manipulado, que ha publicado en redes sociales en el que Page dice lo siguiente: "Claro, ¿cómo no voy a ser sanchista? ¿Cómo no voy a ser sanchista si soy socialista? Sí, soy socialista, y a mucha honra. A mucha honre, hombre, a mucha honra. A mucha honra".

Pero no. Page no dice eso exactamente. Y no lo dice porque hay 10 segundos de declaraciones que faltan en el vídeo que ha compartido. Porque las palabras, las de verdad, del presidente de Castilla-La Mancha son las siguientes: "Se hincha a decir todos los días que soy sanchista. Pues claro, ¿cómo no voy a ser sanchista si me llamo Sánchez? Si soy García-Page Sánchez".

"No soy ni pagista, ni felipista ni guerrista. Sí soy socialista, a mucha honra. A mucha honra, hombre. A mucha honra", dijo realmente el presidente manchego.

Es, básicamente, el corta y pega de toda la vida para dar a entender que Page aplaude a Sánchez cuando lo que quiere decir es que él ni pagista, ni sanchista, ni felipista, ni guerrista, y que es "socialista".

Una información que De la Rosa, senador 'popular', omite en el vídeo que ha compartido en redes sociales para manipular por completo el mensaje que quería transmitir el presidente de Castilla-La Mancha.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.