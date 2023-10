Jorge Martín ha sido uno de los grandes nombres del Gran Premio de Indonesia este fin de semana. El madrileño llegaba al país asiático acechando el liderato del mundial y de hecho consiguió alcanzarlo después de ganar el 'sprint' del sábado.

Sin embargo, la alegría le duro poco al piloto de Pramac. Su caída en la carrera del domingo y la victoria de Pecco Bagnaia provocaron que el italiano volviera a la cima de la clasificación de MotoGP.

Martín lamentó su caída después de la carrera en los micrófonos de 'DAZN': "Hoy he fallado, obviamente, ha sido un gran error, pero el tener la velocidad en cada circuito este año...".

"Cuando va bajando la gasolina, poco a poco voy frenando un pelín más tarde. Eso iba haciendo y en la 10, he aumentado un par de metrillos y me he ido un pelín largo. No ha sido falta de concentración, ni mucho menos. Es el error de la 10, que me ha llevado a caerme en la 11", añadió.

Aún así, el español es consciente de su potencial y se ve capaz de seguir luchando por el mundial: "Este fin de semana he dominado y, seguramente, podré hacerlo en algún otro. Espero volver a ese liderato... Me quedo con la velocidad, soy el más rápido. Lo creo, sin duda y espero seguir demostrándolo en las próximas carreras".

Después del Gran Premio de Indonesia y a falta de cinco carreras para el final de la temporada, Martín está a 18 puntos de Bagnaia y reanudará su intento de conquista del título en el Gran Premio de Australia de este fin de semana.