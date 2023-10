A tres puntos del liderato. Esa es la situación de Jorge Martín en MotoGP, muy cerca de Pecco Bagnaia en la clasificación general. Y ahora la gran pregunta es si Ducati va a permitir que gane una de sus motos no oficiales.

Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati, habló sobre ello en el Gran Premio de Japón. Destacó los "dos grandes pilotos" de los que disfruta la marca y descartó un 'boicot' al español, piloto de Pramac.

"Ducati ha demostrado aquí tener una gran moto y grandes pilotos. Tanto Jorge como Pecco han hecho una carrera estupenda en Motegi, han demostrado ser grandes pilotos y que merecen ir en las dos primeras posiciones del campeonato. Todavía quedan 222 puntos en juego. Es un espectáculo de campeonato y estamos contentos de ser protagonistas de él", ha expresado el italiano.

Habrá "igualdad de condiciones": "Si Ducati no quisiera que estuvieran en igualdad de condiciones, pondríamos motos antiguas y no contrataríamos nosotros a los pilotos...".

"Lo importante es que gane una Ducati y para Davide es más importante que esa Ducati sea del equipo Lenovo, pero a mí me da igual, aunque entiendo que el equipo oficial tiene responsabilidades con sus patrocinadores. Por eso me gustaría que ganase Pecco, pero si lo hace Jorge porque es mejor... tiene moto oficial y contrato de piloto oficial", sostiene.

Insiste Ciabatti en diferenciar ambas marcas: "La gente no lo entiende. Si no quieres que pase esto, no le pones moto oficial con todo el desarrollo. Mira la moto de Pecco y la moto de Jorge, las dos con las alas en las horquillas. ¿Por qué esto? ¿Por qué estamos locos? Mucha gente me escribe diciéndome cómo puede ser que un equipo satélite esté delante de un equipo oficial, pero no es un equipo satélite".