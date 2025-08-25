La desorbitada cifra que un aficionado pagó por un cromo firmado de Alcaraz: "No lo entiendo..."

Carlos ya está en Nueva York y esta madrugada debuta en el US Open ante Opelka aunque recientemente ha protagonizado una secuencia surrealista junto a un aficionado.

Carlos Alcaraz ya está en Nueva York para disputar el último Grand Slam del año. El tenista es optimista y llega con la moral alta después de ser el campeón en el Masters 1000 de Cincinnati. Una situación completamente inversa a la que afrontó en este mismo tramo de la temporada en 2024.

Además, más allá de lo deportivo, el murciano lidera la lista de tenistas mejor pagados del mundo según Forbes por segundo año consecutivo. La cifra asciende hasta los 48 millones de euros y 35 de ellos son en contratos publicitarios.

Por tanto, el de El Palmar tiene una agenda muy apretada, llena de compromisos con sus patrocinadores. Y en un acto con Babolat, la marca de raquetas que utiliza, Carlitos alucinó al enterarse de una noticia surrealista.

Un cromo firmado con su nombre tras la consecución del título en Indian Wells en marzo de 2024 se ha vendido por una cantidad desorbitada. Alcaraz intentó acertar la cifra de la subasta: "30.000, 70.000, 150.000..."

El estratosférico montante que un aficionado pagó por adquirir el recuerdo fue de 222.000 dólares. "Gracias pero no lo entiendo que una carta mía valga tanto", respondió el tenista murciano al enterarse de la ridícula cantidad de dinero.