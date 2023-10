El mundial de MotoGP está que arde, y más después del Gran Premio de Japón donde Jorge Martín, bajo condiciones de lluvia extrema, se impuso a Pecco Bagnaia para ponerse a tan solo tres puntos del italiano en la clasificación del mundial.

A principio de temporada, los favoritos para levantar el título eran los pilotos de Ducati (Bagnaia y Marco Bezzecchi) pero Martín se ha colado en la pugna por el título tras cosechar muy buenos resultados después del parón.

El ex piloto de MotoGPCarl Crutchlow reconoció que su apuesta a principio de temporada era Marco Bezzecchi pero que después de ver el rendimiento de Martín su pronóstico ha cambiado.

"A mí, obviamente, me gustaría que ganara Bezzecchi, pero creo que se lo llevará Martín. Me gusta Bezzecchi por su estilo, pero Bagnaia es muy limpio, siempre lo ha sido. Y de Martín me gusta mucho su determinación", explicó este fin de semana en Motegi.

Situación Marc Márquez

Mientras sobre la trazada el foco se centra en sobre todo Martín y Bagnaia, en los despachos y los micrófonos la atención sigue sobre Marc Márquez. El mundo de las motos sigue pendiente de que el de Cervera anuncie su decisión.

Todo apunta a que el octocampeón del mundo dejará de ser piloto de Honda después de una década para poner rumbo a Gresini Racing.