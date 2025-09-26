Brutal frase del jefe de Ducati sobre Marc Márquez: "Hemos traído de vuelta..."

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, dice que se sienten "muy orgulloso" porque han traído de vuelta "a un gran campeón" en referencia a Marc Márquez.

Marc Márquez está muy cerca de lograr su noveno mundial. El primero con Ducati y el de su regreso después de más de seis años de calvario por las lesiones y los problemas en su antigua moto, la Honda. Su jefe, Davide Tardozzi, ha dejado una frase brutal sobre él durante el Gran Premio de Japón.

Ha dicho el italiano que han "traído de vuelta" a "un gran campeón". Y es que Marc no gana un mundial desde 2019 con Honda.

"Estamos muy orgullosos porque hemos traído de vuelta a un gran campeón para ganar y esperamos que eso suceda. Pero las posibilidades son muy, muy altas. Ganar aquí en Japón es algo especial", dice el jefe de Ducati.

Pero no quiere meterle presión. La distancia es tan grande que si no ocurre este fin de semana en Motegi será en el siguiente: "Pero si no es aquí en Japón, si es en Indonesia o en cualquier otro lugar, lo más importante es que Marc vuelva a ser campeón del mundo".

Marc ha empezado el fin de semana con calma, sin forzar. Sabe que no lucha por la victoria el domingo sino por el campeonato. Por lo que su objetivo será terminar por delante de su hermano Alex para aventajarle en tres puntos y así lograr ese ansiado noveno campeonato que tantos años lleva persiguiendo.