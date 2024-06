Jorge Martín no tuvo su mejor fin de semana. El madrileño, tras caerse en la sprint de Italia, no pudo convertir su pole en victoria y además en el tramo final de Mugello vio cómo Enea Bastianini terminó arrebatándole su segunda posición.

Sigue líder del Mundial, pero su ventaja se ha reducido de manera drástica con Pecco Bagnaia, su mayor perseguidor en la pelea por el título. Y es que parece ser que el estrés que ha vivido ha podido ser clave en su rendimiento.

Un estrés provocado por la cercanía, según parece, de su llegada a Ducati para ser compañero de Bagnaia a partir de 2025. Él, tras Mugello, ya va metiendo prisa a la marca.

"Ha sido un fin de semana difícil fuera de la pista. Espero que esta semana o la siguiente se pueda cerrar todo con una firma para no pensar más en todo esto", afirma.

Y sigue: "Quería que pasara ya este fin de semana. Ha sido muy estresante. No logré encontrarme con la moto y necesitaba una ayuda extra".

"Pero este fin de semana ya se veía que era de Bagnaia. Toca aprender a no relajarme, no me volverá a pasar lo que ha sucedido al final. Me frustra ese adelantamiento", cuenta sobre lo que sucedió con Bastianini.