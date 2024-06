Pedro Acosta confirmó ayer su fichaje por KTM para las próximas dos temporadas con el objetivo de poder luchar por el Mundial. Esta nueva situación le permite afrontar el resto de carreras con total tranquilidad ante la 'telenovela' que supone el mercado de pilotos de Ducati.

"Estoy contento, ayer me enseñaron la foto de cuando firmé mi primer contrato para ir a Moto3 en 2020, en Valencia, y parezco un niño. Contento de llevarme a todo mi equipo allí y de ver todo el apoyo que nos están dando para estar más cerca de los primeros. Creo que todo su esfuerzo y el mío está mereciendo la pena", comentó el del Puerto de Mazarrón.

Una de las figuras más relevantes que aún no ha confirmado dónde estará el año que viene es Marc Márquez. El ocho veces campeón del mundo es uno de los contendientes a la plaza que puede quedar libre en Ducati. Ante la posibilidad de que recale en KTM, Acosta no lo ve muy claro: "Sí, estaré con Brad, él tiene contrato hasta el veintitantos (2026)".

Sin embargo, el murciano tampoco niega la posibilidad de un cambio de cromos: "No lo sé, no lo sé, pregúntale a Pit (Beirer, el director deportivo de KTM). No sé si eso está descartado. Al final esto de Ducati parece una telenovela, todos los fines de semana tenemos una respuesta diferente pero nadie sabe nada".

Además, Pedro podrá contar con su equipo actual en el nuevo equipo de cara a la próxima temporada, algo que le motiva todavía más: "Todo el equipo que me ha puesto Pierer Mobility este año se viene conmigo al oficial, al final, como digo siempre, son gente de naranja vestidos de rojo. Más que contento de haber tomado la decisión en su día de subir con KTM, feliz con seguir con la decisión de hacer dos años más".