Pecco Bagnaia se ha pronunciado sobre los pitos que recibían los hermanos Márquez cada vez que aparecían en las pantallas de Mugello. Con Marc como gran protagonista de la música de viento, Álex también ha tenido lo suyo después de lo sucedido en la jornada de viernes con el piloto de Ducati.

Porque lo que pasó entre Marc y Valentino Rossi sigue más que presente para el público italiano. Porque en cuanto había opción, silbidos. Porque eso ha hecho reaccionar a los Márquez con dos formas diferentes de afrontar los pitos.

Mientras el ocho veces campeón se lo ha tomado con humor, Álex ha optado por criticar al público que ha ido a Mugello a pitarles.

"A mí me pasa en Barcelona"

De todo eso ha hablado Bagnaia, quien ha comentado también lo que le sucede a él cada vez que pisa Barcelona para el Gran Premio de Catalunya.

"No me gusta lo que hacen con pilotos de otros países, aunque no es algo que pueda controlar. Es algo normal, a mí me ha pasado en Barcelona", cuenta Bagnaia.

El italiano, por lo que hizo con Álex Márquez el viernes, tiene tres posiciones de sanción para la carrera del domingo en Italia. En el sprint, victoria.