EEUU e Irán concluyen un nuevo intercambio de ataques entre dudas sobre la situación del estrecho de Ormuz

Varias personas se bañan en aguas de Bandar Abbas, Irán, con dos buques navegando al fondo, en plena crisis del estrecho de Ormuz

¿Por qué es importante? La situación del estrecho es incierta. Mientras Donald Trump defiende que está abierto, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, controlada por Irán, asegura que no es posible el tránsito por esa vía tras los recientes ataques estadounidenses.

El Ejército de Estados Unidos ha completado una nueva oleada de ataques ofensivos contra Irán, con el objetivo de debilitar su capacidad para atacar buques en el estrecho de Ormuz. Los ataques, llevados a cabo con aviones de combate, buques de guerra y drones, han alcanzado sistemas de defensa aérea, estaciones de radar y embarcaciones pequeñas iraníes. En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán ha atacado bases militares con presencia estadounidense en Jordania, Baréin y Kuwait. La situación ha generado incertidumbre sobre el tránsito en el estrecho de Ormuz, con declaraciones contradictorias de Estados Unidos e Irán sobre su apertura. Pakistán ha instado a una desescalada inmediata del conflicto, mientras que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha señalado el interés de Donald Trump en alcanzar un acuerdo con Irán.

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado la conclusión de una nueva oleada de "ataques ofensivos" contra "decenas de objetivos en múltiples ubicaciones" en una operación cuya meta declarada es "debilitar la capacidad de Irán" para atacar a buques que circulen por el estrecho de Ormuz, si bien el primer elemento que enumera el cuerpo militar entre los objetivos alcanzados son "sistemas de defensa aérea".

"El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha completado una nueva oleada de ataques ofensivos contra Irán el 12 de julio", ha anunciado el propio CENTCOM en un comunicado enviado pasadas las 22.30 horas en Florida --las 4.30 del lunes en España y las 6.00 en Irán--.

En esta nueva ofensiva, las fuerzas norteamericanas han asegurado haber alcanzado "decenas de objetivos en múltiples ubicaciones con municiones de precisión" en una operación destinada a "debilitar la capacidad de Irán de seguir atacando el transporte marítimo internacional que transita por el estrecho de Ormuz".

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Sin embargo, el Comando Central estadounidense ha declarado haber "atacado sistemas de defensa aérea", además de "estaciones de radar costeras, capacidades de misiles y drones, y embarcaciones pequeñas iraníes".

Para esta nueva oleada ejecutada "con municiones de precisión", el Ejército de Estados Unidos ha empleado, reza el comunicado, "aviones de combate, buques de guerra, (y) drones de ataque unidireccional --esto es, drones 'kamikaze'-- aéreos y, por primera vez, marítimos".

"El estrecho de Ormuz es un corredor marítimo vital para el comercio mundial. Irán no lo controla", ha remarcado el CENTCOM, incidiendo en la negación por parte de las autoridades estadounidenses del anuncio realizado por Teherán en la pasada noche acerca del supuesto cierre del estratégico paso, un movimiento en represalia por los renovados ataques de Estados Unidos, lanzados a su vez tras ataques contra buques mercantes en Ormuz.

La última de esas oleadas, perpetrada horas antes este mismo domingo contra las inmediaciones de la ciudad de Bandar Abbas y la cercana isla de Qeshm --situadas en la región del estrecho de Ormuz-- y contra Mahshahr (suroeste), ha dejado hasta el momento dos muertos y seis heridos, según autoridades locales.

Irán vuelve a atacar bases militares con presencia de Estados Unidos en Jordania, Baréin y Kuwait

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado en la madrugada de este lunes ataques contra bases militares con presencia de Estados Unidos en Jordania, Baréin y Kuwait, tras otra oleada de ataques perpetrada horas antes por las fuerzas estadounidenses contra distintos puntos de la República Islámica, que habrían dejado al menos dos muertos y seis heridos.

Concretamente, el órgano castrense iraní ha reivindicado ataques contra la base Príncipe Hasán de Jordania, la de Sheij Isa en Baréin y la de Ali Salem en Kuwait, de acuerdo con comunicados difundidos por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la propia guardia.

"En la primera fase de la respuesta a estas agresiones, guerreros fervientes del Islam incendiaron varios silos de misiles de gran tamaño y depósitos de combustible en la base aérea del Príncipe Hasán, en Jordania, mediante el lanzamiento de misiles y drones", reza una de las notas en las cuales los uniformados iraníes afirman haber incendiado depósitos de combustible y almacenes de munición del enclave.

Posteriormente, tras haber precisado que sus acciones de "represalia" continúan, la Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado haber "destruido" el centro de mando y control de drones del Ejército estadounidense en Baréin.

"En la segunda fase de la operación de contraofensiva, se han destruido importantes centros de reparación y mantenimiento de helicópteros, el hangar de los aviones de guerra electrónica P-8 y el centro de mando y control de los drones asesinos de niños del Ejército de Estados Unidos en la base estadounidense de Sheij Isa, en Baréin", agrega el texto.

A este respecto, cabe señalar que el Ministerio del Interior bareiní ha confirmado la activación de las sirenas de alarma en el territorio nacional, tras lo cual ha instado a la población a mantener la calma y dirigirse a un lugar seguro.

A modo de "tercera fase" de la "operación de represalia", la fuerza aeroespacial de la Guardia islámica se ha jactado de haber "destruido por completo" en Kuwait los depósitos de combustible y el sistema de defensa aérea Patriot de la base de Ali Salem, así como un sistema de radar estratégico de Búsqueda de Matriz en Fase Fija (FPS, por sus siglas en inglés) de la base de Ahmad Al Jaber. Ambas bases acogen tropas y operaciones de la Fuerza Aérea estadounidense.

Finalmente, la Guardia Revolucionaria de Irán ha señalado que "la operación de represalia" continúa, a la par que ha reiterado que el estrecho de Ormuz es territorio iraní y que, por ende, no permitirá "que un Ejército rebelde y asesino de niños procedente del otro lado del mundo continúe con su injerencia ilegal en él".

EEUU e Irán alimentan la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz

La incertidumbre acerca de la eventual apertura del estrecho de Ormuz ha sido una constante este domingo, pues mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está abierto, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, controlada por Irán), anunció que tras los recientes ataques estadounidenses no es posible el tránsito por esa vía.

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En una entrevista en el canal de televisión NBC News, Donald Trump aseguró que el estrecho de Ormuz permanece abierto al tráfico comercial pese a que Irán anunció que lo había bloqueado esta madrugada. "Anoche los bombardeamos a más no poder. Son gente muy, muy malvada y enferma", declaró.

Por su parte, el Comando Central estadounidense (Centcom) afirmó también que el paso está abierto "para todas las embarcaciones" que deseen transitar legalmente: "Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye", publicó en X.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, y controlado por Irán), anunció que tras los recientes ataques de EE.UU. contra Irán, no es posible el paso por el estrecho de Ormuz.

"Informamos a todos los estimados solicitantes: debido a los recientes movimientos ilegales de las fuerzas militares de Estados Unidos en la región, actualmente no es posible el paso por el estrecho de Ormuz", señaló en X el organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por Ormuz.

Tras esta nueva oleada de ataques, Pakistán, el principal mediador entre Estados Unidos e Irán, urgió a una desescalada inmediata del conflicto. El ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, "instó a las partes a seguir el camino de la desescalada y a actuar con contención, tal como se acordó en el Memorando de Entendimiento de Islamabad en junio de 2026", informó en un comunicado ese departamento. El jefe de la diplomacia de Pakistán llamó al diálogo como "única vía factible para resolver las disputas".

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó también en una entrevista con NBC News que Trump quiere lograr un acuerdo con Irán, pero que no duda en recurrir a la fuerza.

"Creo que el presidente (Donald) Trump quiere agotar todas las posibilidades de alcanzar un acuerdo, especialmente en lo que respecta a la cuestión nuclear, a través de las negociaciones", aseguró Netanyahu.

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