Así habló Sinner de Carlos Alcaraz tras ganar Wimbledon

El italiano, número 1 del mundo, se acordó de su gran rival, que lleva apartado del circuito desde abril.

Al igual que ocurrió con Roland Garros, a Carlos Alcaraz le ha tocado ver Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, desde su casa.

El murciano cayó lesionado en su debut en el Conde de Godó el pasado mes de abril y desde entonces se ha perdido Madrid, Roma, París y toda la gira de hierba, apuntando su regreso a Cincinnati tras confirmar que tampoco estará en Canadá.

Su ausencia ha 'facilitado' los 'majors' ganados por Alexander Zverev y Jannik Sinner, y ambos seguro serán conscientes de ello.

De hecho, tras vencer en el All England Club, el italiano se acordó de él: "Esperamos que Carlos también regrese, porque el tenis lo necesita".

También tuvo buenas palabras hacia el alemán: "Mucho respeto para Zverev, porque está haciendo algo increíble. Su juego está mejorando cada vez más. Al mismo tiempo, eso es precisamente lo bueno, porque siempre tienes a alguien que te impulsa al límite".