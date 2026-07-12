Una difícil vuelta a casa: los vecinos afectados por el incendio de Los Gallardos tratan de retomar sus vidas con problemas de luz y agua

Los detalles A partir de este lunes se abrirán oficinas en los Ayuntamientos para gestionar las ayudas de esta emergencia. "Desolador, todo quemado, da gracias que no ha llegado a las casas", dice uno de los vecinos al volver. Otros no pueden contener las lágrimas.

Tras el incendio en Los Gallardos, los últimos vecinos desalojados han regresado a sus hogares en Bédar, acompañados por laSexta. El paisaje muestra un entorno calcinado. Un residente británico, que vivió en su coche con sus cinco gatos durante cuatro días, expresa alivio al saber que puede dormir nuevamente en su cama. Aunque la incertidumbre ha terminado, ahora enfrentan la angustia de ver sus pueblos devastados y problemas con la luz y el agua. Algunos han comprado generadores. El Centro de Emergencias de Almería se ha reunido con alcaldes para coordinar la gestión de daños y abrirán oficinas para gestionar ayudas.

En una rotonda se inicia el camino al municipio de Bédar y es el camino que han tomado los últimos vecinos que quedaban por regresar a sus casas tras ser desalojados por el incendio en Los Gallardos. laSexta ha acompañado en el trayecto a algunos de ellos y ha podido comprobar como la imagen del paisaje es un entorno completamente calcinado.

Uno de los vecinos, de origen británico, lleva cinco años viviendo en Bédar. Salió el jueves con sus cinco gatos y estos días su casa ha sido el coche. Ahora, respira tranquilo de saber que volverá a dormir en una cama cuatro días después. "Hemos sido avisados de que a las cuatro de la tarde ya podíamos volver y afortunadamente tenemos una casa a la que ir", afirma aliviado y mira el paisaje sin poder contener las lágrimas.

Y es que la incertidumbre con la que ha vivido estos últimos cuatro días por fin se ha acabado, pero ahora se enfrentan a la angustia de ver como han quedado sus pueblos. Como relata un vecino de Almocaizar: "Con impotencia. Desolador, todo quemado, da gracias que no ha llegado a las casas".

A ello se suman los problemas con la luz y el agua, que en muchas zonas todavía no han podido reestablecerse: "Hemos podido volver a casa pero todo lo que teníamos en la nevera se ha estropeado y lo hemos tenido que tirar todo".

Algunos ya se han buscado sus propias soluciones comprando generadores. Ahora se enfrentan al reto de recuperar lo perdido. Y para ello, el Centro de Emergencias de la Diputación de Almería se ha reunido esta tarde con los alcaldes para coordinar la gestión de daños derivados de este gran incendio forestal.

A partir de este lunes se abrirán oficinas en los Ayuntamientos de los pueblos afectados para gestionar las ayudas de esta emergencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.