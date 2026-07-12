Un recorrido por la Ruta del Bakalao con Nuria Roca, Cristina Tárrega y Chimo Bayo: "La demonización empezó tras el crimen de Alcàsser"

El contexto Mamen Mendizábal reconstruye en Anatomía de el auge y el declive de la famosa zona de marcha y desgrana los entresijos de algunas de sus salas más emblemáticas y que llevaron a la ruta a convertirse en un fenómeno único en España.

Mamen Mendizábal explora el auge y declive de la Ruta del Bakalao en "Anatomía de", reuniendo a protagonistas como Nuria Roca, Cristina Tárrega y Chimo Bayo. El programa analiza cómo este fenómeno de ocio en Valencia se asoció con excesos, drogas y accidentes de tráfico, especialmente tras el crimen de Alcàsser, que marcó un punto de inflexión. La Ruta, conocida por sus discotecas emblemáticas y su cultura del parking, vio nacer a DJs y una escena musical única. Sin embargo, la masificación y las drogas transformaron su percepción pública, intensificada por controles policiales. Este documental cuestiona si la demonización de la Ruta fue justificada o exagerada.

Fue uno de los fenómenos fiesteros más conocidos de España y su sentimiento más techno aún perdura. Mamen Mendizábal recorre el auge y el declive de la Ruta del Bakalao en una nueva entrega de Anatomía de en la que reúne a algunos de sus protagonistas para analizar cómo uno de los mayores fenómenos de ocio de España acaba convirtiéndose en un símbolo de excesos.

Nuria Roca, Cristina Tárrega, Chimo Bayo, promotores de las principales discotecas, un policía que vivió aquellos años y el periodista Salvador Enguix reconstruyen el nacimiento, la masificación y el final de un movimiento que, según coinciden varios de los entrevistados, queda marcado por la "demonización" que llegó tras el crimen de Alcàsser.

El programa viaja hasta la Valencia de principios de los años 90, cuando la carretera del Saler reunía cada fin de semana a decenas de miles de personas en discotecas como Chocolate, Barraca, Puzzle, Heaven, Spook, ACTV, Arena o N.O.D. Un fenómeno cultural que, con el paso del tiempo, acabó asociado a las drogas, los accidentes de tráfico y la alarma social.

Tárrega recuerda cómo la Ruta del Bakalao cambió por completo su juventud. "Cuando entré en Barraca se me acabó la tontería", asegura entre risas al explicar que hasta entonces había sido "una pija". Roca también rememora lo que significó aquella etapa para toda una generación: "Fue empezar a salir, a descubrir y a moverme en libertad".

El programa recupera fotografías de la época de la presentadora y también un vídeo en el que una joven Tárrega presenta un evento. Además, recuerda que ella misma llegó a pinchar música en la Ruta, aunque, como matiza, eran "discos con alma, sentimiento y melodía".

Cristina Tárrega y Nuria Roca, dos 'ruteras': "Fuimos pijas hasta que fuimos a la Ruta del Bakalao. Entré en 'Barraca' y se me acabó la tontería"

El origen del nombre

¿Cómo nace el nombre de la Ruta del Bakalao? Clemente Martínez, uno de los promotores históricos, desvela su origen: "A todo lo bueno lo llamábamos 'bacalao'", relata, para después explicarlo con ejemplos: si un chico era guapo, era un 'bacalao'; si una chica era guapa, era un 'bacalao'; si un disco estaba bien, era un 'bacalao'.

Junto a Vicente Pizcueta reconstruye cómo crece un fenómeno que, según explican, acabó siendo único en España, aunque ellos no fueran consciente de la situación en ese momento. También recuerdan algunas de las salas más emblemáticas que convirtieron Valencia en el epicentro de la música electrónica.

Además, la Ruta del Bakalao también desarrolló sus propias reglas. Los promotores cuentan que las discotecas encontraron una fórmula para esquivar las dos horas de cierre obligatorio: "Cerrábamos la sala con el público dentro".

Nuria Roca desvela además cuál era su estrategia para aguantar el ritmo: "Me levantaba a las 6 h". Y a las 7 h, en la discoteca.

El programa recuerda cómo la figura del DJ comienza a adquirir protagonismo, aunque entonces todavía se les conoce como "pinchadiscos". Cristina Tárrega asegura que ganaban muchísimo dinero y compara aquella época con el éxito actual de figuras como Martin Garrix o David Guetta.

Los primeros pasos de Chimo Bayo

Uno de los grandes protagonistas de la noche es Chimo Bayo, que recuerda cómo empezó su carrera por accidente. "Fui a la discoteca con las muletas, me dijeron que molestaba y me metieron en la cabina", relata.

Cristina Tárrega lo define como "el más listo, el que ha comercializado la Ruta del Bakalao, un número 1 en marketing", mientras Nuria Roca reconoce que durante un tiempo llegó a pensar que él mismo había creado la Ruta.

El DJ también revela que su estética nació de referencias como "Blade Runner y Alien II" y recuerda que 'Así me gusta a mí' "fue número 1 en Japón" y récord de ventas. Cuando Mamen Mendizábal asegura que el tema habla del éxtasis, él responde con una sonrisa: "Eso es lo que tú piensas". También habla de "ambigüedad coherente".

"Vaya cara": la reacción de Mamen Mendizábal cuando Chimo Bayo dice que 'Exta sí, exta no' es una canción ambigua

De la cultura del parking a las drogas

Más allá de las discotecas, Anatomía de recuerda la llamada cultura del parking, donde miles de jóvenes convirtieron los aparcamientos en un punto de encuentro que muchos consideran el origen del posterior botellón.

Sin embargo, el ambiente cambia con la masificación. Cristina Tárrega reflexiona sobre el papel de las drogas: "La base es la música. Si a la gente le das un ritmo frenético, tiene que estar frenética para aguantar ese ritmo". También lamenta la llegada de las sustancias sintéticas: "Era veneno, hay gente que no se ha recuperado".

Un antiguo rutero resume el consumo de la época con una frase contundente: "Mescalina, cocaína, speed, disidrina, tripis, había de todo".

Los protagonistas también recuerdan los continuos accidentes de tráfico de aquellos años. "Lo sabías y lo asumías, no eras consciente del peligro", reconoce Nuria Roca. "Todos hemos estado a punto de morir en la carretera", añade Chimo Bayo para después relatar su propio accidente. Cristina Tárrega resume aquellos años con otra reflexión: "Estamos vivos de milagro".

El crimen de Alcàsser

El crimen de Alcàsser y la "verdadera demonización" de la Ruta del Bakalao: "No olvidemos que al Gobierno se le escapa Antonio Anglés"

El documental sitúa el verdadero punto de inflexión en el crimen de las niñas de Alcàsser. "Sucede a 20 km de donde estás bailando y tú también has hecho autostop", recuerda Nuria Roca. La presentadora explica que, a partir de entonces, en su grupo de amigos "hubo un parón" y muchos padres empezaron a recoger personalmente a sus hijos en las discotecas.

Para Salvador Enguix, periodista de La Vanguardia que cubrió el fenómeno, ese momento marcó el inicio de la "verdadera demonización" de la Ruta del Bakalao. "Me di cuenta de que había una demonización de la Ruta a partir del caso Alcàsser y de algunos accidentes de coche que no se estaba produciendo en el resto de España", afirma.

Además, recuerda otro factor que dispara la alarma social: "No olvidemos que al Gobierno se le escapa Antonio Anglés". Había un asesino suelto.

Controles policiales y el principio del fin

Tras el crimen de Alcàsser, los controles policiales se intensifican. Los entrevistados recuerdan registros masivos e incluso la intervención de Amnistía Internacional por las denuncias sobre algunos procedimientos.

Mientras el expolicía Daniel Asensi considera que la ley Corcuera "en parte, ayudó", promotores y periodistas sostienen que desde las instituciones existió una decisión política para acabar con el fenómeno.

Aunque la Ruta del Bakalao continuó funcionando hasta finales de los años 90 y algunas de sus discotecas permanecen abiertas en la actualidad, los protagonistas coinciden en que el crimen de Alcàsser cambió para siempre la percepción pública de aquel movimiento.

Anatomía de reconstruye ese viaje de la mano de quienes lo viven desde dentro y reabre el debate sobre si la Ruta del Bakalao fue realmente el fenómeno que retratan los medios o si acabó convertida en el blanco de una "demonización" que nunca se produjo con la misma intensidad en otros lugares del mundo.

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