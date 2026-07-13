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"No tengo un plan"

Marc Márquez dispara contra sus rivales: "Estoy aquí más por fallos de los demás que por mí"

El vigente campeón del mundo de MotoGP se va al parón veraniego a solo 18 puntos de Jorge Martín después de estar a más de 100 hace apenas un mes.

Marc Márquez GP República Checa Marc Márquez GP República ChecaGetty Images

Tras un comienzo de temporada difícil por las molestias en su hombro derecho y una posterior operación en el mismo, Marc Márquez no sumó en un par de Grandes Premios y a 103 puntos del líder, muchos le daban por muerto en el presente Mundial.

Sin embargo, apenas un mes después de verse en esa difícil tesitura, el eneacampeón del mundo se va al parón veraniego a solo 18 unidades del líder, Jorge Martín.

Tras su victoria en Sachsenring, el ilerdense explicó que está teniendo suerte: "Pues siempre he tenido un plan, pero esta vez no. Porque un plan se puede ejecutar cuando depende de ti, y esta vez no dependía de mí esta remontada".

Hace unas semanas las cuentas no le salían: "Sino que tenía que intentar y hacer cálculo, y ganando todas las carreras. Y el que estaba primero, haciendo segundo en todas las carreras, me ganaba igualmente".

"Entonces ya no dependía de mí. Cuando un plan no está en tus manos, no lo puedes ejecutar. Simplemente estoy intentando dar mi cien por cien en los momentos que toca", ha señalado.

Sin embargo, ahora la situación ha cambiado... y no por su culpa: "Pero estoy en esa posición más por fallos de los demás que por mí. Lo he hecho muy bien, pero no he hecho nada especial".

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